Novemberben indul a Google játékstreaming szolgáltatása

Novemberben rajtol a Google játékstreaming szolgáltatása: a Stadia a Google nyilatkozata szerint eleinte csak bizonyos régiókban és eszközökön lesz elérhető, ugyanakkor ezek listája a későbbiekben folyamatosan bővül majd. A bejelentés a szolgáltatási konstrukciót is árnyalta, mint kiderült, nem egy az előfizetési díj ellenében kvázi korlátlan, de legalábbis széles játékpalettához hozzáférést engedő megoldásról lesz szó - mint például a videóstreaming piacán a Netflix - a havidíj csak a platform kapuit nyitja meg, a címek nagy részét külön kell majd megvásárolni.

A Stadia, ahogy arról márciusban beszámoltunk, egy szinte bármilyen eszközön elérhető játékstreaming szolgáltatás, annak használatához a felhasználóknak csak egy Chrome böngészőre lesz szükségük, fusson az PC-n, okostelefonon, tableten vagy akár okostévén. A megoldáshoz a Google egy dedikált kontrollert is kiad, persze az előfizetőknek nem kell feltétlenül a cég vezérlőjét használni. A hamarosan kezdődő E3 konferenciát megelőző bejelentésen kiderült, hogy a novemberi rajtnál a fentieknél korlátozottabb készüléktámogatásra lehet majd számítani, legalábbis ami a mobileszközöket illeti, a cég ugyanis első körben csak saját Pixel 3 és Pixel 3a okostelefonjain teszi majd elérhetővé a szolgáltatást. Az Apple készülékei - illetve az Android ökoszisztéma java része is, kénytelen lesz várni a mobilos játékkal.

Ami az árazást illeti, a Stadia Pro előfizetés havi 10 dollárért lesz elérhető, ez 4K felbontású, 60 FPS sebességű HDR játékot tesz lehetővé 5.1-es hangzással, persze ehhez megfelelő, a Google szerint legalább másodpercenkénti 35 megabites internetkapcsolatra is szükség van. A Pro csomag mellé a cég később a játékoknál kedvezményes árazást, illetve néhány ingyenes címet is ígér. Jövőre a Google egy havidíjmentes konstrukciót is indít, ennél ugyanakkor Full HD-nál húzza meg a felbontás maximumát, ugyancsak 60 FPS mellett, noha csak sztereó hangzással. Ehhez a felbontáshoz minimum 20 megabites kapcsolat kell majd, de aki 720p-vel is beéri, már 10 megabites sávszélességgel is elkezdhet játszani.

Ezzel együtt a vállalat a The Verge-nek arról beszélt, nem érdemes arra számítani, hogy a Stadia jól működik majd a jelenleg elérhető mobilinternet-kapcsolatokon - az 5G-vel kapcsolatban ugyanakkor bizakodó a cég. A szolgáltatás indulásánál a Googel egy kezdőcsomagot is elérhetővé tesz, a nettó 130 dollárért megvásárolható Founder's Edition egy Stadia kontrollert, egy Chromecast Ultrát és három hónapnyi Pro előfizetést tartalmaz majd. A pakkra már most leadhatók az előrendelések. Önmagában a Pro előfizetés egyetlen játékot, a Destiny 2-t tartalmazza, minden más címet, akárcsak a hagyományos platformokon, külön meg kell majd vásárolni, - a tartalom oldalán tehát a Stadia nem előfizetéses szolgáltatás lesz, a játékok ára a cég szerint illeszkedik majd a Steamen, Xbox Live-on vagy a PlayStation Networkon ismert árazáshoz.

A Google egyelőre nem tette közzé a rajtnál elérhető - megvásárolható - játékok teljes listáját, az E3-on ugyanakkor jó eséllyel ez is kiderül, több mint harminc címet ugyanakkor a cég már most felsorolt, 21 kiadó gondozásában. Többek között a már korábban demózott Assassin’s Creed Odyssey, a Borderlands 3, a frissen bejelentett Baldur’s Gate 3, a Doom Eternal, a Wolfenstein: Youngblood és a The Elder Scrolls Online is játszható lesz a streaming platformon.

Novemberben a szolgáltatás 14 országban válik elérhető, egész pontosan az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Belgiumban, Finnországban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Spanyolországban és Svédországban. A terjeszkedés menetéről egyelőre nincs hír, így arról sem, hazánkban mikor lesz elérhető a Stadia.

A szolgáltatás jövője kapcsán mindenesetre a cég nagyon komoly ambíciókat dédelget: az exkluzív és keresztplatformos címek mellett arról is beszélt, a platformon olyan játékok is várhatók, amelyeken nem lesz majd szükség az online játékterek felosztására, egyszerre akár több ezer játékos is jelen lehet majd egyazon játéktérben. Persze minderre még várni kell, illetve a Stadiának még élesben is bizonyítania kell, hogy a helyben futtatott játékokkal megegyező élményt tud kínálni. Eközben persze a riválisok is gőzerővel dolgoznak saját, hasonló megoldásaikon, az E3-on többek között a Microsoft xCloud játékstreaming szolgáltatásáról is kiderülnek majd újabb részletek.