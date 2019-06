Az iOS-nek is jutott a WWDC-s tatarozásból

Az Apple vadonatúj Mac Prója és Pro Display XDR monitora mellett a szoftveres újításoknak is bőven jutott a reflektorfényből a vállalat ideje WWDC konferenciáján, ahol a cég az iOS, a watchOS és a tvOS újdonságait is taglalta. Több hiánypótló újítás is érkezik - az iPad pedig egyre inkább külön utat kezd járni.

Az iOS is átáll a sötét oldalra

Az iOS kapcsán a cég kezdésnek nem felejtette el kiemelni, hogy a rendszer jelenleg elérhető legfrissebb, 12-es kiadása már az iOS-es eszközök 85 százalékán fut - ezzel az Apple szokás szerint odabök a Google-nek, amelynek Android platformja jóval komótosabban vált szélesebb körben új verziókra, a tavaly bemutatkozott Android 9 még mindig csak 10 százaléknál jár.

Ezután a keynote gyorsan át is tért a csőben lévő legújabb, iOS 13 kiadásra, amely több fontos újítást is tartogat, kezdve az ismét javított teljesítménnyel. A vállalat ígérete szerint az új verzió számottevően kisebb alkalmazásletöltéseket hoz majd, azok akár 50 százalékkal is zsugorodhatnak - ennek eredményeként pedig az alkalmazásindítások is felgyorsulnak, az Apple szerint akár megduplázva az eddigi tempót. Emellett a cég a Face ID alapú feloldás tempóját is feltekeri, az új rendszerrel az 30 százalékkal lesz gyorsabb.

Ami a felszíni újításokat illeti, az iOS 13 egyik látványos újdonsága a lassan minden főbb platformon végigsöprő Dark Mode, vagy sötét megjelenítési mód, amelyet a vállalat felhasználói már az asztali macOS Mojave-ben is nagy örömmel fogadtak tavaly. Az üzemmód a rendszeren, illetve a cég alkalmazásaiban addig világos felületeket feketére cseréli, ami a készülékeket sötétben használva jöhet kifejezetten jól, illetve OLED panelek esetén azok fogyasztására is jótékony hatással van. Az iOS billentyűzete is frissül, méghozzá régóta várt funkcióval: a "Quick Path" néven emlegetett megoldás a harmadik féltől származó billentyűzet-appokból már régóta ismert, Swype-szerű működést hozza el iOS-re is, azaz a hagyományos pötyögés helyett az adott szó betűit egyetlen folyamatos érintéssel összekötve lesz könnyebb a félkezes gépelés.

Az Apple saját appjai is új funkciókkal bővülnek, a Mail levelezőappban például már külön-külön némíthatók az egyes üzenetváltási szálak, az Apple Maps térképben pedig egyszerűbben lesznek elérhetők a mentett helyszínek, illetve a felület sokkal részletesebb megjelenítést, továbbá a Google Street View-hoz hasonló, 360 fokos utcakép funkciót is hoz - első körben, még idén az Egyesült Államokban, amelyet további régiók követnek majd 2020-ban. A Maps tatarozásához részletesebb lokációszabályozás is párosul, a felhasználók több új lehetőséget is kapnak az alkalmazások helyadat-hozzáférésének beállítására. Az újdonságokból a Safarinak is jut, a mobilos böngészőben már lehetőség lesz a betűméreteket weboldalanként külön-külön beállítani - de a Notes jegyzetapp is frissül, új galérianézettel és megosztási funkciókkal.

Ugyancsak fontos újdonság az Apple saját SSO (Single Sign-On) szolgáltatása, a Sign in with Apple. A megoldás a Google-től és Facebooktól már ismert, hasonló szolgáltatásokra kínálna alternatívát, Face ID-s beléptetéssel összekötve - a felhasználó különböző weboldalakon átívelő követése nélkül. A cég SSO-ja ugyanis opcionálisan minden regisztrációhoz egy új, véletlenszerű email címet generál, amelyre az érkező tartalmakat automatikusan a felhasználó fő email fiókjába továbbítja. A külső szolgáltatások így nem jutnak hozzá a felhasználó valós email címéhez - és az azoktól érkező levelek is könnyen blokkolhatók.

A biztonsági újítások listáját egy új HomeKit funkció is bővíti: az Apple okosotthon-ökoszisztémáját támogató kamerák képét ugyanis a cég már nem felhős környezetben, hanem helyben elemzi, a cloud tárolóra már csak a titkosított videót tölti fel - a HomeKit továbbá már a routerekre is érkezik, kezdve a Linksys termékeivel.

Az asztal felé araszolnak az iPadek

A iPadeket a cég egészen külön utakra viszi, a táblagépek most már hangsúlyozottan saját iOS forkkal dolgoznak majd, iPadOS néven. Utóbbi egy sor, tabletspecifikus UI és UX újítást kap, egyebek mellett megérkezik rá az app "Expose", a macOS-ről már ismert funkció, amely a kijelzőn egyszerre jeleníti meg az épp futó appokat az egyszerű váltáshoz - ez az Apple saját alkalmazásaival, és külső appokkal is működik. Ugyancsak az iPadeket célozza a ráncfelvarrott osztott képernyős üzemmód, illetve az asztali felületekre egyre inkább emlékeztető ablakos megjelenítés is - noha az egyelőre nem világos, hogy ezt mely appok támogatják majd.

Az asztali és tabletes platformok fokozatos közelítését jelzi a pendrive-ok és memóriakártyák natív támogatása is - persze a megfelelő átalakító birtokában. De még inkább erre utal, hogy az iPades Safari már alapértelmezetten az asztali oldalakat jeleníti meg, a mobilos elrendezés helyett, és saját letöltéskezelőt is kap. Mindeközben a cég tovább faragott az Apple Pencil késleltetésén is, azt egészen 9 milliszekundumig szorítva vissza. Az új iOS bétája hamarosan letölthetővé válik, a stabil kiadásra pedig szokás szerint ősszel számíthatunk.

Egyre önállóbb okosórák

Az Apple okosórás rendszerének is kijut az újításokból, kezdve a saját akalmazásbolttal: jelenleg az Apple Watch-os alkalmazásoknak kell hogy legyen egy az iPhone-on telepített párja is, hogy az órán működjenek - ez a watchOS 6-tal megszűnik, az App Store már közvetlenül az órákról is böngészhető lesz, ahonnan a felhasználók a telefon nélkül is telepíthetik a kiszemelt appokat.

Miután az okosórákon továbbra is az egészség- és fitneszfunkciók a legnépszerűbbek, az Apple ezen a téren is hoz újításokat, az új rendszerrel már a menstruációs ciklusok is követhetők, az Activity Trends funkcióval pedig könnyebben áttekinthetővé válik, hogy a viselő milyen sportteljesítményt, netán lépésszámot produkált az elmúlt másfél hónapban - ez pedig összevethető a megelőző év értékeivel. Az eredmények alapján az app javaslatokat is tesz az egészségesebb életmód eléréséhez. Az Activity Trends a cég iOS-es egészségappjában is elérhető lesz. Szintén érdekes újdonság a watchOS-es Noise app, amely a környezeti zajok mértékét figyeli, és értesít, ha azok átlépnek egy bizonyos küszöböt, azzal akár a felhasználó hallását veszélyeztetve - az Apple siet hangsúlyozni, hogy az app nem rögzíti a hanganyagokat. Akárcsak az új iOS, a watchOS 6 érkezése is ősszel várható.

Barátkozik a kontrollerekkel a tvOS

Végül de nem utolsó sorban a tvOS is kapott némi ráncfelvarrást, a nappalikba szánt rendszer végre több felhasználót is támogat, a profilok között a beállítások menüben lehet váltogatni. A játékosok a kiterjesztett kontrollertámogatásnak is örülhetnek, az Apple TV készülékek már Xbox One S és PS4 kontrollerekkel is vezérelhetők - a listáról az eredeti, 2013-as Xbox One kontrollerek sajnos kimaradtak, ugyanakkor így is hiánypótló megoldásról van szó.