Egyre kilátástalanabb helyzetben a Huawei chiptervező részlege

Nem biztosítja tovább a Huawei-nek a különféle lapkadizájnok tervezéséhez elengedhetetlen szoftveres eszközöket a Synopsys - számolt be a Nikkei. Ennek oka, hogy a Google-höz hasonlóan a Synopsys is egy amerikai cég, melynek be kell tartania az USA kereskedelmi szankcióit. A HiSilicon név alatt futó chiptervező részleg ezzel nehéz helyzetbe kerül, a szoftveres eszközök nélkül ugyanis kvázi lehetetlen megtervezni egy komplex chipdizájnt, például egy alkalmazásprocesszort vagy rádiós modemet, mely utóbbi (részben) keresztülhúzhatja a Huawei 5G-s terveit.

A Nikkei értesülései szerint a kaliforniai központú Synopsys emailben értesítette dolgozóit, hogy függesszék fel az együttműködést a HiSiliconnal. Ennek értelmében a kínai cég már nem férhet hozzá a különféle tervezési eszközök frissítéseihez, amely gyakorlatilag ellehetetleníti az újabb chipdizájnok elkészítését. A Synopsys ugyanis élen jár az elektronikus tervezésautomatizálás (electronic design automation, EDA) területén, a vállalat elektronikai alkatrészek, köztük különféle chipek tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges szoftvereket és eszközöket fejleszt, illetve értékesít.

Megfelelően fejlett EDA nélkül rendkívül nehéz feladat egy modern, komplex lapka elkészítése. A Nikkei által megkérdezett szakértő szerint ahhoz lehetne hasonlítani a helyzetet, mintha a tervezőszobában teljesen lekapcsolnák a világítást. A lapkadizájnt így sokkal több idő elkészíteni, nem utolsó sorban pedig nagyban megnő a hibák lehetősége, amely még tovább növelheti a tömegtermelés beindításához szükséges időt. A fejlesztés ezen szakaszában ugyanis rendszeresek lehetnek a Synopsys oldaláról érező frissítések, a cég szorosan dolgozik együtt a lapkát tervező mérnökökkel, illetve a termelésre szerződött bérgyártóval. Egy hónapokkal (vagy akár egy évvel) elnyúlt tervezési ciklus nem fér bele a jelenleg fennálló, szoros versenybe, tehát a Synopsys lépése gyakorlatilag ellehetetleníti az újabb lapkák piacra dobását.

A Nikkei szerint a HiSilicon már elkészült következő generációs, Kirin 985 és Kirin 990 alkalmazásprocesszorainak, illetve Balong 5000 5G rádiós modemének terveivel, így ezek megjelenését (elvileg) már nem befolyásolhatja a Synopsys lépése, problémát az ezt követő chipek elkészítése jelenthet. A Synopsys mellett még a Cadence kínál hasonlóan fejlett elektronikus tervezésautomatizálási eszközöket, azonban újabb amerikai cégről lévő szó, ez nem jelenthet mankót a Huawei számára. A német Mentor Graphics, illetve a kínai Empyrean Software is fejleszt EDA eszközöket, viszont egyik sem kínál olyan komplett, az élvonalbeli gyártástechnológiákhoz szabott megoldásokat, mint a Synopsys vagy a Cadence.