A hibrid XPS 13-on is elvégezte az idei tatarozást a Dell

Az XPS 13 ultrabook hibrid verzióját is frissítette a Dell az idei Computexre készülve. A hagyományos kiadás idei ráncfelvarrása már év elején a CES-en napvilágot látott, ideje volt tehát a 360 fokban hátrahajtható panellel szerelt variáns tatarozásának is.

A Dell XPS 13 2-in-1 megtartotta a széria egyik védjegyének számító, pengevékony kijelzőkávákat, csak a felső perem vastagodott minimálisan, hogy helyet adjon az addig a panel alatt található webkamerának. Ezt az elhelyezést sok felhasználó kifogásolta a korábbi generációknál, nekik engedve a gyártó ezért először az év elején bemutatott XPS 13-ban, illetve most a hibrid kiadásban is áthelyezte az a képernyő tetejére. A készülék továbbra is fém, illetve szénszálas készülékházat kap, megerősített zsanérokkal. A 13,4 hüvelykes 16:10-es képarányú kijelző felbontása akár 4K-ig feltornázható, ehhez az opcióhoz pedig derekas, 500 nites fényerő és HDR400 plecsni is párosul. A kijelző, ahogy az a szériánál lenni szokott, vállalat Premium Active Pen stylusát is támogatja.

A billentyűzet is megújul, a cégtől ismert MagLev kialakítást az új modell kisebb billentyűút mellett hozza el. A Dell MagLev megoldása az ollómechanika mellett nem gumiharangokkal tartja helyén a billentyűket, hanem apró, egymást taszító mágnesekkel. A lerövidített billentyűút elsőre ijesztő lehet, az Enadget tapasztalatai szerint azonban így is számottevően jobb élményt nyújt, mint az Apple notebookjainak klaviatúrája - noha ez utóbbiak közelmúltbeli sorozatos problémái után ez még nem biztos hogy önmagában irányadó lehet. A gyártó mindenesetre a touchpadet is felhizlalta, az 19 százalékkal lett nagyobb, ami kényelmesebb használatot eredményezhet.

A hibrid a legfrissebb Intel vasat kapta meg, a vásárlók 10 nanométeres gyártástechnológiával készült Ice Lake lapkák közül válogathatnak, az eszköz igény szerint 3,4 gigahertzes Intel Core i3-1005, 3,7 gigahertzen ketyegő Intel Core i5-1035 vagy 3,9 gigahertzes órajelű Intel Core i7-1065 processzorral szerelhető fel. A chipekhez Intel Iris Plus grafika társul. Ami a RAM-ot illeti, abból akár 32 gigabájt is pakolható a notebookba, maximum 1 terabájtos SSD mellett. A paramétereket vásárlásnál érdemes jól meggondolni, a gyártó ugyanis kivétel nélkül minden sorolt komponenst az alaplapra forraszt, későbbi módosításra így nincs lehetőség.

Az idei modellel a cég a ventilátormentes dizájntól is kénytelen volt elbúcsúzni, a hűtésről az új eszközben mindjárt két ventilátor gondoskodik, amelyeknél a gyártó rendkívül halk működést ígér. A legvékonyabb pontján 7, legvaskosabb részén 13 milliméteres eszközön sok hely nem jutott a csatlakozóknak, de azért két Thunderbolt 3 aljzatot találunk rajta, továbbá egy microSD-olvasó és egy 3,5 milliméteres jack is elfért az oldalakon. Az eszköz kapcsán a gyártó ütős, 16 órás akkus üzemidőről beszél. Az XPS 13 2-in-1 várhatóan a következő hetekben elérhető lesz, nettó ezer dolláros indulóáron.

A hibrid mellett a nagy testvér, a Dell XPS 15 is megújul, noha csak a motorháztető alatt. A 15,6 hüvelykes, 4K OLED panellel is elérhető modell már akár nyolcmagos, Intel Core i9-9980HK processzorral is megvásárolható, tiszteletet parancsoló, 64 gigabájt RAM társaságában. A dedikált grafika is adott, egy Nvidia GTX 1650 GPU formájában. A nagyobb kiadás már megrendelhető, ugyancsak nettó ezer dolláros kezdőártól.