Jogszerűtlen kötbér miatt büntették a UPC-t

Az előfizetői szerződés határozott időtartamon belüli előfizető vagy szolgáltató általi felmondása (utóbbi bekövetkezhet például nem fizetés esetén) esetén jogosulatlanul számított fel kötbért a UPC Magyarország olyan szerződések után is, melyek már lejártak, az illetékes Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ezért 20 millió forint büntetéssel sújtotta a szolgáltatót. A 2017-es határozatban szereplő döntést most a Kúria is jóváhagyta.

A hatóság 2017-ben megállapította, hogy a UPC bizonyos esetekben garanciális szabályokat sértett azzal, hogy a határozott idejű szerződés felmondásakor nem csupán az igénybe vett kedvezményeket követelte vissza előfizetőitől, hanem azok egy részét is, amelyeket korábbi – már lejárt – szerződéseik alatt kaptak. Vagyis a szolgáltató a „kötbéröröklésnek” is nevezhető konstrukció révén az adott szerződést megelőző, de már megszűnt korábbi szerződésben adott kedvezmények egy részét is kiszámlázta előfizetőinek, akiknek így jóval magasabb kötbért kellett fizetniük - áll az NMHH mai tájékoztatásában.

A szervezet szerint a szolgáltató azzal is jogsértést követett el, hogy amennyiben az előfizető több szolgáltatást is igénybe vett határozott idejű szerződéssel, a kötbérszámítást nem a határozott idejű szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás ára, hanem egy magasabban meghatározott listaár alapján végezte el. Ez a jogszerűtlen gyakorlat a UPC Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) is rögzítve volt.

A UPC a szabálytalan gyakorlatával az NMHH szerint sok százezer előfizetőt veszélyeztetett, a konkrét érdeksérelmet szenvedett előfizetők száma pedig több száz főre tehető. A jogsértés a hírközlési szolgáltatások piacára is számottevő hatást gyakorolt, hiszen a szolgáltató jogszerűtlen piaci eszközökkel kötött magához előfizetőket. A hatóság döntését megtámadta a szolgáltató, de a Kúria helyben hagyta azt.

A Kúria döntésével kapcsolatban kerestük a szolgáltatót, ahol későbbre ígértek reakciót.