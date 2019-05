"Teli" kijelzővel és felugró kamerával jön a OnePlus 7 Pro

A gyártótól eddig jellemzően tavasszal, illetve ősszel láthattunk egy-egy csúcsmodellt, most azonban a BBK Electronics zászlaja alatt működő cég egy füst alatt dobta piacra OnePlus 7, illetve OnePlus 7 Pro modelljeit. A prémium és "ultra-prémium" modellek párhuzamos kiadása mára bevett szokás lett a nagy gyártóknál, mint a Samsung, Apple vagy a Huawei, és úgy néz ki a OnePlus sem akar elmaradni a trendtől.

A cég új zászlóvivői hasonló paraméterekkel érkeznek, a különbséget főként a méretben, illetve a kamerákban - és persze az árban kell keresni. Mindkét készülék AMOLED panellel érkezik, ez a mezei OnePlus 7 esetben 6,41 hüvelyk 2340x1080 pixel felbontással, míg a Pro kiadásnál 6,67 hüvelyk, a felbontást pedig egészen 3120x1440 képpontig tolta fel a gyártó, ráadásul a standard 60 helyett akár 90 hertzes frissítési gyakorisággal, illetve a panel a HDR10+ plecsnit is megkapta. Míg a OnePlus 7 a számos modellből ismert, könnycsepp-notch dizájnt hozza, a Pro "teli" kijelzőt kapott, azt sehol nem töri meg notch, vagy egyéb beugró - az előlapi kamera a telefon tetejéből ugrik elő ha szükség van rá.

Mindkét készülékben a Qualcomm idei csúcsprocesszora, a Snapdragon 855 dolgozik, egy 2,85 gigahertzre állított, három darab 2,42 gigahertzen ketyegő, illetve négy, 1,8 gigahertzes Kryo 485 maggal. A OnePlus 7 igény szerint 6 vagy 8 gigabájt RAM-mal, illetve 128 vagy 256 gigabájt tárterülettel vásárolható meg, míg a Pro modellnél a memória akár 12 gigabájtig is feltornázható. Az alapmodellt egy 3700 mAh-s akku hajtja, a Pro kiadás nagyobb kijelzője mögé pedig egy 4000 mAh kapacitású telep is befért - de szintén említésre méltó különbség, hogy utóbbi a 30 wattos (6A) gyorstöltést is támogatja, szemben a OnePlus 7-tel, amely 20 wattnál (4A) tetőzik. 3,5 milliméteres jacket egyik modellen sem találunk, az elmúlt pár év trendje szerint egy USB-C 3.1 aljzattal kell beérni. Sajnos a vezeték nélküli töltés sem jutott el egyik kiadásba sem, a funkciót leghamarabb jövőre kaphatják meg a gyártó készülékei.

Ami a kamerákat illeti, mindkét eszköz ugyanazt a fő szenzort kapta, egy tekintélyes, 48 megapixeles Sony IMX586 érzékelő formájában, amelyhez optikai képstabilizáció is párosul. Utóbbinál ugyanakkor a gyártó igyekszik hangsúlyozni, hogy az alapértelmezett felbontás 12 megapixel - a kamera négy képpontot egybefésül, ezzel feltornázva a szenzorok hatékony pixelméretét, de lehetőség van a natív, 48 megapixeles mód bekapcsolására is. A Pro modellen két további kamerát is találunk, egy 8 megapixeles, 3x optikai zoomra képes, optikai képstabilizációval ugyancsak megtoldott telefotó szenzor, illetve egy 16 megapixeles ultraszéles látószögű kamera formájában, amely 117 fokos látómezőt biztosít. A Pro kiadás mindezek mellett egy lézeres autofókusz modult is kapott, míg a OnePlus 7-nek egy 5 megapixeles mélységérzékelővel kell beérnie a fő kamera mellett. Az előlapi kamera mindkét esetben 16 megapixel, az a kisebb készüléken a könnycsepp-notch-ban, a nagyobb modellen pedig a felső élből kicsúszó, motorizált csúszkán kapott helyet.

A két modell egyaránt kiegészül ugyanakkor sztereó hangszórókkal, ami régi kérés volt a OnePlus felhasználók részéről. Az AnandTech korai tapasztalatai szerint a hangszórók számottevően jobb hangminőséget biztosítanak mint az előző generáció. IP besorolást egyik modell sem kapott, víz közelében tehát - papírforma szerint - jó lesz vigyázni a készülékekkel.

A OnePlus 7 Pro indulóára bruttó 699 euró (kb. bruttó 230 000 forint), a 12 gigabájt RAM-mal szerelt kiadásnál azonban egészen 819 euróig kúszhat fel. A mezei OnePlus 7 ennél barátságosabb, bruttó 549 eurós árcédulával indul és 599 eurónál tetőzik. Látható, hogy a Pro modellel a vállalat már nem folytat olyan agresszív árazási stratégiát mint korábban - ugyanakkor az eszköz még így is jóval olcsóbb, mint a sok esetben az 1000 eurót is meghaladó árú csúcsmodellek, miközben továbbra is élvonalbeli teljesítményt ígér. Utóbbit pedig némi kompromisszum árán ugyan, de a OnePlus 7 is elhozza, ráadásul mára inkább a középkategóriát idéző árcédula mellett. A gyártó ígérete szerint még május folyamán mindkét készülék globálisan elérhető lesz.