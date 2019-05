Közösen alapít céget a MOL és az AutSoft

Közös vállalat alapításáról írt alá megállapodást hétfőn a Magyar Olaj- és Gáripari Nyrt (MOL) és az AutSoft. A két cég korábban is számos területen együttműködött, a most megkötött megállapodás ezt a közös munkát emeli új szintre. Az újonnan létrejövő, MA-Code nevet viselő társaság célja, hogy különböző informatikai szolgáltatásokat, így többek közt alkalmazásfejlesztést és adatelemzést nyújtson elsősorban a MOL, illetve további (nagy)vállalatok számára.

A két cég elképzelései szerint az MA-Code a MOL középtávú stratégiájának részét képező átalakulás kulcsterületein gyorsreagálású, hatékony megoldásokat támogató teamként biztosítja a jövőbe mutató megoldások fejlesztését a MOL igényei szerint. Ezek a kulcsterületek egyebek mellett adatfeldolgozás, business intelligence, vagy akár machine learning által biztosított döntéstámogatás, az üzleti folyamatok támogatása, illetve a mobilszoftver-fejlesztés.

Utóbbi területen az AutSoft egyik legfontosabb referenciája éppen a MOL GO applikáció, mely túlmutatva az egyszerű töltőállomás-keresőn az olajipari cég kedvezményrendszerét (Multipont) is integrálja, valamint tartalmaz egy útvonaltervező modult is. A műegyetemi gyökerekkel rendelkező AutSoft emellett külsősként számos informatikai projektet támogatott a MOL-on belül, de megrendelői közt éppúgy ott van a Magyar Telekom és a Telenor Magyarország is.

Az AutSoft több mint tíz éve foglalkozik mobilfejlesztés mellett oktatással is, a cég egyebek mellett a HWSW június 4-én induló képzésének is oktatópartnere.