Linux-kernelt kap a Windows

Következő fokozatába kapcsol a Microsoft linuxos hajrája, a vállalat Build konferenciáján bejelentette a WSL (Windows Subsystem for Linux) legújabb verzióját, amelyet házon belül épített, saját Linux-kernellel egészíti ki. A WSL2-t a cég várhatóan a nyáron teszi elérhetővé a Windows Insider buildekben. Ahogy bejelentésében a Microsoft is rámutat, nem most köt először barátságot a Linux-kernellel, az már tavaly az Azure Sphere-rel is elérhető lett, a Windowsba ugyanakkor most talál először utat.

A rendszermag első körben a 4.19-es Linux-kernel verzióra épít majd, azaz a jelenleg elérhető legfrissebb, hosszútávú támogatást élvező (LTS) stabil kiadásra, a Microsoft pedig ígérete szerint az újabb stabil verziók megjelenésével maga is folyamatosan frissít majd. Ahogy a WSL első verziója esetében, a rendszernek a userspace binárisok itt sem képezik majd részét, a felhasználók maguk választhatják majd ki a kívánt disztribúciót a Microsoft Store-ból.

A Kernel.org-ról begyűjtött forrást a vállalat több saját patch-ekkel is kiegészíti, amelyekkel ígérete szerint jobb indítási idők, illetve kisebb memórialábnyom érhető el - végeredményben egy célzottan WSL2-höz épített, kis méretű, pehelysúlyú kernelről van szó, amely egy az egyben helyettesíti a WSL1-ből megismert emulációs architektúrát. A WSL kernelt a Microsoft saját CI/CD rendszereivel építi, a frissítéseket pedig az ismert módon, a Windows Update-en keresztül végzi, ígérete szerint a felhasználók számára teljesen transzparensen. A rendszermag így folyamatosan megkap minden, a stabil Linux-ágban érkező új funkciót és javítást - utóbbiak kapcsán a vállalat egyebek mellett számos, CVE sebezhetőség-adatbázisokat működtető céggel tartja kapcsolatot, hogy a javításokat időben ki tudja adni.

Miután a Linux visszafelé kompatibilis rendszerhívás-interfésszel rendelkezik, a Microsoft a WSL2 minden verziójához el tudja majd juttatni a kernelhez tartozó frissítéseket, illetve LTS kiadás után az új kernelverziót is. A WSL2-höz kiadott kernel teljes mértékben nyílt forrású lesz, a cég már az első, a rendszermagot tartalmazó Windows Insider kiadásokhoz is mellékel leírást Githubon, a saját WSL kernel létrehozásához. Mivel a kernel GPL licenc alatt működik, a vállalat tehát az elvégzett módosításokat maga is publikálja majd.

De a WSL2 más újításokat is kap, a fájlkezeléses feladatok például számottevően gyorsabbak lesznek: a Microsoft szerint egy tömörített tarball kibontása akár hússzor gyorsabb is lehet, míg git clone, npm telepítés és cmake használatánál akár ötszörös sebességnövekedést ígér. Mindezek mellett említést érdemel, hogy a rendszer a Docker konténerek futtatását is natívan támogatja majd. A Microsoft várhatóan a következő hetekben, blogján jelenti be a WSL2 rajtjának pontos idejét.

Megszépül a terminál

A Build konferencia egy másik fontos bejelentése a megújuló Windows Terminal, amely egy sor hasznos funkcióval egészül ki, illetve tetszetősebb külsőt is kap. A Microsoft az eszközbe a felhasználói kéréseknek végre eleget téve elhozta a tabok támogatását, a terminálablakokon így már tetszőleges számú lapfület nyithatunk meg a különböző munkameneteknek, a tabokon ráadásul lehetőség van más-más shellt igénybe venni, a PowerShellől a különböző Linux disztribúciókhoz tartozó WSL felületekig.

A terminál továbbá csinosodik is, egy GPU-gyorsításra támaszkodó, DirectWrite/DirectX alapú szövegrenderelő motornak hála. Utóbbi az adott gépen elérhető betűkészleteket, illetve emojikat is megjeleníthet a terminálban igény szerint - ráadásul jóval gyorsabban, mint a korábbi verzióban dolgozó motor. Ezzel a lendülettel a cég egy új, saját betűtípust is bevezet, amelynek forrását is megnyitja, továbbá saját repositoryt is biztosít hozzá. A megújuló terminál a vállalat szerint egy sor opciót kap a felület, illetve a működés személyre szabására, illetve különböző konfigurációs profilokat is támogat, amelyekkel külön-külön egyedi megjelenés állítható be a használt eszközökhöz. A frissített terminál preview verziója idén nyáron érkezik meg a Windows Store-ba, az 1.0-s kiadás pedig télen várható - a projekt Github oldalát azonban az érdeklődők már most felkereshetik.

Böngészőbe költözik a Visual Studio

A fejlesztők mindezek mellett egy online kódszerkesztőnek is örülhetnek, private preview címke alatt ugyanis elrajtolt a Visual Studio Online. Utóbbi az ingyenes Visual Studio Code-ra épít, így annak felhasználói számára ismerős terep lesz, és a hozzá készült kiegészítőket, valamint a workspace-eket is támogatja. A böngészős kódszerkesztő továbbá a rajttól kezdve a Visual Studióból ismert IntelliCode és Live Share támogatással is kiegészül, hogy a közös projekteken való munkát is egyszerűbbé tegye.