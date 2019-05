Tovább zuhan az iPhone-ok eladása

A cupertinói vállalat bevétele 58 milliárd dollárra csökkent, amely 5 százalékos visszaesést jelent az előző év hasonló időszakához képest (az árfolyamhatás kiszűrésével 200 bázisponttal lenne jobb az érték). Mindezt úgy, hogy az iPadek, a viselhető eszközök és egyéb kiegészítők, illetve a szolgáltatások is komoly erősödést mutatnak 2018 első negyedévéhez képest. Az Apple számára szintén rossz hír, hogy a forgalommal együtt a profit is számottevően mérséklődött: a közel 11,6 milliárdos nyereség bő 16 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

Már nem megy annyira az iPhone

A jelentős hanyatlás mögött tehát az iPhone-ok állnak, amelyek csökkenő eladásai 9 százalékkal mérsékelték az Apple különféle hardverekből befolyt forgalmát. Okostelefonjaiból számszerűen 31,1 milliárd dollár összértékben értékesített a cég, amely 17,3 százalékkal, illetve 6,5 milliárd dollárral marad el az egy évvel korábbitól (az előző negyedévben 15 százalékos volt csökkenés). Sajnos már nem tudni, hogy ez pontosan hány darab termékből jött össze. Tim Cook és csapata még tavaly jelentette be, hogy az idei évtől egyszerűen nem publikálja az értéket. Szeptemberben bemutatott modellek magasabb ára alapján azonban borítékolható, hogy a forgalomnál nagyobb mértékben csökkent a darabszám. (Az IDC elemzése szerint akár 30 százalékos is lehet a zuhanás.) Ennek ellenére a telepített bázis egy új rekordot felállítva tovább nőtt, ami arra utal, hogy "csupán" a már meglévő iPhone felhasználókat lehet egyre nehezebb meggyőzni a frissítésről.

Mindez annak fényében nem meglepő, hogy a tavaly bemutatott készülékek csak inkrementális fejlesztéseket hoztak. Nem csoda, hogy egyes felmérések szerint a többség már csak 3 évente szánja rá magát az amúgy jellemzően egyre költségesebb cserére. Tim Cook és csapata természetesen most is a pozitívumokba próbál kapaszkodni. Az elnök-vezérigazgató szavai alapján márciusban jobban fogytak az iPhone-ok mint a mélypontot jelentő tavaly november-december környékén. Ugyanez igaz a kritikus piacnak számító Kínára is, ahol Cook szavai alapján felvillant egy halvány fénysugár az alagút végén. Az előző negyedév végén az elnök-vezérigazgató azt mondta, hogy az óriási piacnak számító országban 4,8 milliárddal csökkent az iPhone-iPad-Mac hármasból származó forgalom egy év leforgása alatt, amelynek nagy része borítékolhatóan az okostelefonokra volt visszavezethető.

Érdekes lesz látni, hogy sikerül-e belátható időn belül lassítani, netán megfékezni a lejtőn lefelé robogó eladásokat. Ehhez elsősorban vonzóbbá kellene tenni a következő generációkat, vagyis olyan fejlesztéseket implementálni, amelyekkel könnyen meg lehet győzni a korábbi iPhone modellekkel rendelkezőket a frissítésről. Ilyen szempontból az androidos konkurencia már az Apple előtt jár, amelyre jó példa kijelző mögötti ujjlenyomat-olvasó, a kétirányú vezeték nélküli töltés, vagy a Huawei által a közelmúltban bemutatott ötszörös optikai zoom. Ezek egy részét vélhetően a jövőbeni iPhone-ok is megkapják majd, a kérdés csupán az, hogy nem túl későn-e.

Az Apple védelmére legyen mondva a szoftveres terméktámogatás időtartama, mely a felhasználók egy részénél szintén csere elleni érv lehet. Érdekes kérdést vet fel, hogy az Apple változtat-e ezen a csereciklus nyúlásának kordában tartásához, például azzal, hogy a várhatóan júniusban felbukkanó iOS 13 esetében az eddiginél egy generációval rövidebbre szabja a támogatott készülékek listáját. Az iOS 12 például még a 2013 őszén bemutatott iPhone 5s-t is támogatja, így akár az is elképzelhető, hogy a 13-as főverziót már csak az iPhone 6s-től kezdődően lehet majd telepíteni.

iPad, Mac és a többi hardver

Az okostelefonos zsugorodás mellett kifejezetten kellemes, hogy az iPadekből származó forgalom 22 százalékkal, 4-ről közel 4,9 milliárd dollárra nőtt. Cookék szerint ez az elmúlt 6 év legnagyobb ugrása, amely elsősorban a tavaly ősszel bemutatott új (drágább) iPad Próknak köszönhető. Az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy még Kínában is javultak az értékesítések, a többi régióban pedig kivétel nélkül két számjegyű volt a növekedés. A negyedévben iPadet vásárlók mintegy fele számított újnak, amely hozzájárult ahhoz, hogy az aktív felhasználók száma új magasságba emelkedjen.

A Macek már nem mentek ilyen jól, az egy évvel korábbi, 5,8 milliárdos forgalomból 5,5 milliárd marad, amely közel 5 százalékos mérséklődés. Cook a számukra kedvezőtlen helyzetért az Intelt okolta, amely nem tudott megfelelő mennyiségű processzort szállítani vállalata számára. Ahogy korábban a HWSW megírta, a szűkössé vált gyártókapacitás problémáját az Intel részben úgy orvosolta, hogy elsősorban a három legnagyobb gyártópartnernek, vagyis a Lenovónak, a HP-nek, illetve a Dellnek teljesítette a megrendeléseit, amely az Apple mellett több más OEM-nek is fájt. Már évek óta pletykaként terjed, hogy az Apple a személyi számítógépeibe is saját tervezésű processzort tenne, amely esetleges lépést a most kialakult helyzet csak bátoríthat.

Nagyot mentek az egyéb hardverek, amelyekbe az Apple Watch, AirPods, HomePod, és Beats (stb.) termékek tartoznak. Cook kiemelte, hogy a növekedés oroszlánrészéért most is a viselhető eszközök, vagyis az Apple Watch okosórák feleltek, amelyek forgalma egy év alatt mintegy 50 százalékkal nőtt, hála a rendkívül sikeres 4-es szériának. Ezzel együtt a kategória forgalma 30 százalékkal nőtt, az így elért 5,1 milliárd dolláros összeg pedig már felülmúlja az iPadek forgalmát, sőt, a Macekétől sincs már messze. Amennyiben sikerül tartani a tempót, úgy pár negyedéven belül könnyen a második helyen találhatja magát a termékek között az "egyéb" kategória.

Tovább menetelnek a szolgáltatások

Az abszolút második helyről azonban nehéz lesz leszorítani a szolgáltatásokat, az azokból származó bevétel ugyanis még tovább gyarapodott. A 16 százalékos növekedésnek hála immár 11,5 milliárdon állt meg a forgalom, amely az iPhone-okból befolyt összeg mintegy 37 százaléka. Cook megjegyezte, hogy az App Store, Apple Music, iCloud, AppleCare, illetve az Apple Pay is két számjegyű növekedést produkált, amelynek hála az ötből négy régióban is új rekord született. Az elnök-vezérigazgató 390 millió aktív, fizetős ügyfélről beszélt, ami egy év alatt 225 százalékos növekedés. Bár ez remekül hangzik, ebben minden fizetős ügyfél benne van, tehát még az is, aki csupán havi 1 dollárt fizet az 50 gigabájtos iCloud tárhelyért, amire a nevetségesen szűkös 5 gigabájtos alapcsomag miatt egyre több felhasználónak lesz szüksége. Ennek tükrében nem csoda, hogy Cookék 2020-ra már 500 millió előfizetővel számolnak, ami viszont még mindig csak a jelenlegi 1,4 milliárdos telepített bázis 36 százaléka lenne.

Kimondva-kimondatlanul a szolgáltatásokból származó bevétel feltornászásában láthatja most a menekülőutat az Apple. Még, ha az ütemet sikerül is csökkenteni, az iPhone-ok eladásai várhatóan tovább csökkenek majd, amit a különféle fizetős szolgáltatásokkal próbál kompenzálni a vállalat. Ezért született meg a néhány hete bejelentett tévés streamingszolgáltatás, a TV+, az Arcade, vagy a nyáron megjelenő Apple Card hitelkártya is. A szolgáltatások jellemző előnye, hogy rendszerint stabil, jól kiszámítható bevételt generálnak, így nem csoda, hogy a cupertinói vállalat (is) ebbe az irányba próbál elmozdulni, tovább monetizálva a korábban már sikeresen behálózott vásárlókat.

A következő, június végével záruló negyedévre 52,5-54,5 milliárd dolláros forgalmat remél az Apple. Ez az előző évben elért 53,26 milliárdhoz nagyjából hasonló forgalmat jelentene, egy enyhe csökkenés is egy kisebb növekedés is benne van a pakliban.