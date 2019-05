Tovább érik a PyTorch, itt az 1.1-es verzió

Lerántotta a leplet PyTorch deep learning platformjának legújabb, 1.1-es kiadásáról a Facebook, a vállalat idei F8 fejlesztői konferenciáján. A nyílt forrású eszközként 2017-ben debütált megoldás tempósan fejlődik, a cég annak 1.0-s verzióját tavaly decemberben mutatta be.

A Facebook szerint a megoldást már számos területen használják, a fordítási szolgáltatásoktól a gépi látáson, párbeszédalapú interfészeken és gyógyszerészeti kutatásokon át egészen az önvezető autókban használt technológiákig és a gyártási folyamatok optimalizálásáig. Ezzel párhuzamosan a PyTorch köré épülő közösség is szépen növekszik, és a platform már többek között a Stanford, UC Berkeley és Caltech egyetemeken is alapvető elemét képezi a gépi tanulásra foglalkozó képzéseknek. A VentureBeat szerint egyébként mára világszerte 31 millió fejlesztő használja a megoldást.

A PyTorch 1.1 több újítást is hoz, kezdve a jobb teljesítménnyel, illetve új modellértelmező és -vizualizációs eszközökkel, továbbá egy sor friss API-val. Az egyik legfontosabb újdonság a TensorBoard támogatása: a PyTorch 1.1 már natívan támogatja a vizualizációkat és a modell debuggingot is az alkalmazáscsomaggal, a betanítási műveletek és gráfok vizsgálatára és értelmezésére. A Facebook a JIT compileren is faragott, a cég szerint az átesett egy sor bugjavításon, illetve a TorchScript terén is új képességekkel egészült ki, mint a dictionaryk, illetve felhasználói osztályok támogatása. A frissítés az elosztott betanítás során is jobb teljesítményt ígér, lehetőség van egyes modellek megosztására több GPU között, akár DDP (Distributed Data Parrallel) használata mellett.

A vállalat továbbá megnyitja több belső használatú eszközének forráskódját, egyebek mellett az Ax és a BoTorch is szabadon használható lesz a fejlesztők számára. A BoTorch egy PyTorch-ra építő kutatási keretrendszer, amely a különböző black-box megoldások optimalizációját szolgálja. Az ugyancsak frissen megnyitott Ax egy olyan gépi tanulási platform, amelyet a cég különböző adaptív kísérletek kezelésére fejlesztett. Az eszköz lehetővé teszi, hogy a fejlesztők és mérnökök kiterjedt konfigurációs tereket vizsgálhassanak meg a különböző gépi tanulási modellek, infrastruktúrák hatékonyabbá tételére. De szintén frissen debütál a PyTorch-BigGraph, vagy röviden PBG is - egy elosztott rendszerről van szó, kifejezetten a nagyméretű, akár több milliárd entitással rendelkező gráfokkal való embedding feladatokhoz.

Mindezek mellett a rendszer a Google AI Platform Notebooks szolgáltatása felé is megnyitja kapuit. Utóbbi egy a Google Cloud Platform zászlaja alatt működő JupyterLab szolgáltatás, amellyel az adattudósok egyszerűen hozhatnak létre JupyterLabet futtató virtuális gépeket, amelyeken a legújabb PyTorch előre telepítve megtalálható. A megoldás továbbá egy sor szoros GCP integrációt is tartalmaz, a BigQuerytől a Cloud Dataprocon és Cloud Dataflow-n át az AI Factoryig.

A Facebook az új PyTorch kiadással párhuzamosan egy szponzorált Udacity képzést is indít, amely a vállalat által tavaly létrehozott Deep Learning bevezetőképzésre épít. Az online tanfolyam egyebek mellett olyan témákat vizsgál majd, mint az AI adatvédelmi oldalai. A PyTorch 1.1 iránt érdeklődőknek érdemes felkeresni a projekt weboldalát, ahol a vállalat útmutatót is közzétett a platform használatához.