Sokat változott az informatikai felhő megítélése

Míg korábban leginkább az ismeretek hiányából eredő bizonytalanság és félelem jellemezte a felhőszolgáltatások kapcsán a magyarországi nagyvállalati vezetőket, üzleti döntéshozókat, addig mára fordulni látszik a kocka, egyre több vezető gondolja úgy, hogy az üzleti folyamatok megkerülhetetlen részei ezek a rendszerek - derül ki egy a Microsoft megbízásából a Bell Research által készített márciusi kutatásból. A kutatás eredményeit Christopher Mattheisen, a Microsoft Magyarország februárban kinevezett ügyvezető igazgatója ismertette egy keddi sajtótájékoztató alkalmával.

A céges informatikai háttérrendszerek távoli elérése ma már szinte minden magyar nagyvállalat számára trivialitás, a frissen publikált kutatás szerint legalábbis a cégek 88%-ánál okostelefonokon keresztül is elérhetők bizonyos rendszerek, alkalmazások. A mobilitás iránti igény a PC-s kliensek esetén is fokozottan jelentkezik, a megkérdezett cégek sorra cserélik le asztali munkaállomásaikat notebookokra, amit többek közt az egyre hangsúlyosabbá váló távmunka is elősegít. Érdekesség, hogy a felmérés tanúsága szerint még azok a cégvezetők is kiterjedten használnak pl. otthoni felhőszolgáltatásokat, akik kategorikusan elutasítják a vállalati felhő alkalmazását, egy részük azonban nem is tud erről.

A 2019-es felhőkutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy Magyarországon is megtörtént az asztali munkaállomások, mint munkakörnyezet trónfosztása! Ez a folyamat zajlik például az olyan nagyvállalatoknál is, mint a MOL, ahol hat hónap alatt több ezer dolgozó állt át a virtuális és mobil munkakörnyezetre” – mondta el a mai sajtóbeszélgetésen a Microsoft Magyarország ügyvezetője.

Érdekesség, hogy a Magyarországon is jelen lévő multinacionális nagyvállalatok körében az anyacégek rendszerkövetelményei kevésbé befolyásoló tényezők, a cégek alig több mint fele (53%-uk) veszi figyelembe ezt az informatikai fejlesztések során. Ennél lényegesebb szempont a belső működés javítása és a versenyképesség fokozása, mely a magyar nagyvállalatok 74%-ánál vezetett vagy vezet a fejlesztésekhez. A kutatás arra is rámutat, hogy a vállalatok kétharmadánál a szakmai szempontok nagyobb hangsúllyal érvényesülnek, mint az anyagiak, a megkérdezett vezetők ma már szinte egyáltalán nem kérdőjelezik meg a felhőszolgáltatások pénzügyi megtérülését és szakmai indokoltságát.

A Microsoft szerint mindez az a javuló tájékozottságnak köszönhető, hiszen míg korábban a vezetők a magas költségektől, a technológiai függéstől és az internetkapcsolat fennakadásaitól tartottak leginkább, az idei kutatásból egyértelműen az látszik, hogy a felhőt megismerő üzleti döntéshozók épp ezeket a faktorokat emelik ki előnyként. Vagyis az új általános vélekedés szerint a felhő biztonságos, rugalmas és rendelkezésre állása jobb, mint a lokális IT-megoldásoké.

Ezzel szemben a különféle AI-alapú megoldások kapcsán szinte teljes a homály a nagyvállalati vezetők körében - mutat rá a Microsoft. A cégvezetők legjobb esetben is csupán félinformációkkal rendelkeznek a mesterséges intelligencia mibenlétéről, amit jól leír, hogy az üzleti döntéshozók általános vélekedése szerint az AI valójában semmilyen üzleti problémára nem jelent választ. "Az üzleti területek számára ezért az AI-t meg kell tölteni konkrét üzleti tartalommal: bemutatni megoldott problémákat, elért üzleti előnyöket” – mondta a kutatás kapcsán Bábel Gabriella a Microsoft nagyvállalati üzletágvezetője.