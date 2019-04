Százmillió fizető felhasználónál jár a Spotify

Közzétette idei első negyedéves pénzügyi eredményeit a Spotify: a vállalat jelentése fontos mérföldkővel indít, eszerint ugyanis a zenestreaming szolgáltatásnak a piacon elsőként sikerült 100 millió fizető felhasználót maga köré gyűjtenie.

Az eredményt látványos növekedés előzte meg, a fizető felhasználószám ugyanis az elmúlt egy évben több mint 32 százalékkal hízott - 2018 első negyedévében még 75 millió környékén állt a számláló. Ezzel a cég legoptimistább várakozásai teljesültek, ami elsősorban az egyesült államokbeli és kanadai felhasználóbázis tempós növekedésének volt köszönhető. A két erős régió mellett a családi csomagok népszerűsödése, illetve a Google Home Minihez, illetve a Hulu előfizetésekhez kapcsolt akciók is jót tettek az eredményeknek. A hasonló promóciókon felbuzdulva a cég a Samsunggal is megállapodott az első negyedévben, ennek értelmében a gyártó több millió új készülékén jelenik majd meg előre telepítve a Spotify alkalmazás, amelyhez a cég fél év ajándék Spotify Premium előfiztést is hozzácsap - ez az év második felének adhat majd plusz lendületet.

Az előfizetők legnagyobb része, mintegy 40 százaléka Európából hallgatja a szolgáltatást, Észak-Amerika pedig 30 százalékért felel. Ezt követi Latin-Amerika 20 százalékkal, majd a többi régió, összesen 10 százalékkal. Ezzel a Spotify jócskán megelőzi a fő rivális Apple Musicot, amely a The Verge szerint április elején járt 50 millió előfizetőnél - igaz csak az Egyesült Államokat nézve az Apple Music vezet, 28 millió fizető felhasználóval a régióban, a svéd cég mintegy 26 milliójához képest.

Eközben a Spotify havi aktív felhasználószáma is gyarapszik, igaz egy hajszállal komótosabban a cég várakozásainál. Panaszra azonban így sem lehet ok, a szám 26 százalékkal nőtt a megelőző év eredményeihez képest, így már 217 milliónál jár. A földrajzi eloszlás itt is a fentiekhez hasonlóan alakul, havi aktív felhasználók közül a legtöbben, vagyis azok 36 százaléka Európában hallgatja a Spotifyt, amelyet Észak-Amerika követ 29 százalékkal, Latin-Amerika 22 százalékkal, majd a többi régió összesen 13 százalékkal.

A növekedéshez hozzájárult a februári indiai rajt is, amelyet követően az első héten egymillióan iratkoztak fel a szolgáltatásra, mára pedig ez a szám duplázódott, a régióban kétmillióan hallgatnak zenét Spotify-on keresztül, ami a jelentés szerint jócskán túlszárnyalja a cég várakozásait - igaz arról a vállalat egyelőre nem beszélt, hogy az indiai felhasználóknak mekkora része fizet is a szolgáltatásért.

A növekedés nem meglepő módon a vállalat bevételeire is jótékony hatással volt, azok 33 százalékkal lőttek ki a 2018 Q1-hez viszonyítva, így 1,5 milliárd eurónál álltak meg. Ennek oroszlánrészét, mintegy 1,39 milliárd eurót a fizetős felhasználók hoztak a cégnek a konyhára, míg nagyjából 126 millió eurót az ingyenes konstrukciót használóknál játszott reklámok produkáltak. Mindehhez hasonló mértékben gyarapodó profit párosul, a cég 373 millió euró nyereséget termelt, 32 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel ugyanakkor egy kissé visszaesett, az az idei Q1-ben 4,71 euró volt, 2 százalékkal kevesebb mint 2018 hasonló időszakában. Ez a vállalat szerint leginkább a termékmix változásainak és a földrajzi terjeszkedésnek tudható be, vélhetően a családi, illetve diák csomagok népszerűsége is lenyesett valamicskét az egy felhasználóra jutó összegből. A reklámbevétel 24 százalékos növekedéséhez a podcastok piaca felé való egyre erősebb nyitás is hajtotta, ettől a szegmenstől a vállalat a későbbiekben még tempósabb növekedésre számít.

A vállalat az idei évben 18-28 százalék közötti növekedést vár a havi aktív felhasználószámban, a prémium felhasználók bázisa pedig várakozásai szerint 21-32 százalékkal hízik majd, jó esetben 127 millió fő környékére - ehhez igazodnak a bevétellel kapcsolatos várakozások is, ahol 21-29 százalékos gyarapodást tűzött ki maga elé a vállalat.