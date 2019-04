Induljon a hét mobilfejlesztői kartácstűzzel!

Milyen keresztplatformos megoldásokat hajthatnak igába ma a fejlesztők, és melyek lesznek jó eséllyel időtálló választások? Miben különbözik ezektől a Kotlin? Hogyan fogjunk neki az iOS Code Signing feladatoknak és a unit tesztelésnek Swiftben? Hogyan pörgethetjük fel a UI fejlesztést újrahasznosítható komponensekkel? Ezekre a kérdésekre - és még többre - kaphatunk választ a HWSW április 29-én rendezett mobilfejlesztői meetupján. A rendezvény helyszíne szokás szerint az AnKert, a belépés pedig ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az eseményre mindjárt öt mobilfejlesztői fókuszú előadással készülünk, amelyek sorát Metál Ádám, a Viddo.com fejlesztője nyitja, egy áttekintéssel a keresztplatformos piac indulásáról, jelenéről, és nem utolsó sorban jövőjéről, így kiderül, milyen szempontokat kell észben tartania azoknak, akik hasonló fejlesztésbe vágják fejszéjüket. Az előadásban megnézzük, hogy hova fejlődött a szegmens a Cordova és Ionichoz hasonló megoldásoktól, egészen az olyan modern eszközökig mint a React Native, a Flutter vagy a NativeScript - és persze hogy melyik eszköznek milyen erősségei és Achilles-sarkai vannak.

A stafétát ezután a Mito senior fejlesztője, Kiripolszky Károly veszi át, aki a Kotlint veszi górcső alá és veti össze az időről időre feltűnő (majd eltűnő) hasonló keresztplatformos technológiákkal, továbbá gyakorlati példával is szemlélteti annak használatát. Őt a színpadon Birmacher Ákos követi, a Bitrise színeiben, akivel az iOS Code Signing vizeire evezünk, CI környezetben. Az előadásból kiderül, mi is a különbség az Xcode Managed és a Manuális Code Signing között.

Hogy kerül AI a szoftverbe? Alkalomazott AI és mobilfejlesztői meetupokkal várunk mindenkit április 29-30-án az Ankertben.

A későbbiekben sem távolodunk el az iOS-től, ismét a Mitóé a mikrofon, Csipler Zoltán, a vállalat iOS fejlesztője avatja be a közönséget, hogy miért is elengedhetetlen a jó tesztlefedettségű kódok megírásához az osztályok mockolása, és hogy a Swiftben egyébként nehézkes feladatot milyen eszközökkel érdemes elvégezni. A cég fejlesztőcsapatának módszere már komolyabb projekteken is sikerrel vizsgázott - ennek alapjai mutatkoznak be az előadásban. A meetup végére Gulyás Péter, az Attrecto fejlesztője tesz pontot, akivel a mobilos UI-fejlesztésre nyergelünk át, azon belül is az újrafelhasználható komponensekre. Mint hétfőn kiderül, utóbbiak nagyban felgyorsíthatják a felhasználói felületek elkészítését, ugyanakkor ahogy a legtöbb módszer, ez sem teljesen problémamentes - szerencsére a potenciálisan felmerülő gondokra mindjárt a megoldások is kiderülnek.

A mobilfejlesztői HWSW free! meetup időpontja tehát április 29. hétfő, a kapunyitás 17:00-ra várható, az előadások pedig 18:00-kor kezdődnek. A helyszín a jól ismert AnKert (Budapest, 1061, Paulay Ede u. 33, 1061), a részvétel pedig ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött - ehhez érdemes ellátogatni a rendezvény weboldalára. A meetup után szokás szerint mindenkit várunk egy kötetlen, sörözéssel-fröccsözéssel egybekötött beszélgetésre az előadókkal.

Akinek pedig ideje engedi másnap, azaz április 30-án, kedden is érdemes munka után az AnKert felé kanyarodnia, a rendezvények sorát ugyanis alkalmazott AI meetupunkkal folytatjuk, olyan témákkal mint a gépi tanulási rendszerek integrálása a termékekbe, a prediktív analitika, vagy épp a tudományos publikációk elemzése tanítható modellekkel.