Megmutatta hajlítható kijelzőjét a Sharp

Megmutatta első hajlítható kijelzőjét a Sharp. A japán vállalat tokiói dedikált rendezvényén egy prototípus okostelefonba építve lehetett megtekinteni a 6,18 hüvelykes OLED panelt. A gyártó állítja, belső tesztjei alapján akár 300 000 kinyitást és becsukást is elvisel fejlesztése, ami napi 100 ciklussal számítva is nagyjából legalább 8 éves élettartamot jelentene. Ez kifejezetten magas számnak számít, nem hivatalos információk szerint ugyanis a Samsung Galaxy Foldban található fejlesztése csak 10 000 hajlítást bír ki. Az egyelőre nem derült ki, hogy mikor és milyen telefonba építve kerül kereskedelmi forgalomba a termék, a Sharp csupán annyit mondott, hogy valamikor a következő években kerül piacra a hajlítható kijelző.

A 6,18 hüvelykes panel 2992x1440-es felbontással, ennek megfelelően pedig 19:9-es képaránnyal rendelkezik. Utóbbi megfelel például a közelmúltban bemutatott Galaxy S10 értéknek, vagyis a Sharp fejlesztése elsősorban kisebb, kagylószerűen összehajtható készülékekben kaphat majd helyet. Korábbi hírek alapján hasonló terméken dolgozik a Motorola is, amely a hajlítható panelek megjelenését meglovagolva újraélesztené az egykoron rendkívül sikeres Razr márkát. Azt egyelőre nem tudni, hogy a termék mikor kerülhet piacra, de optimális esetben még akár az idei év vége előtt megtörténhet a bemutató.

A Sharpot az okostelefonos piacon leginkább csak kijelzőpaneleivel kapcsolatban emlegették az elmúlt években. A japán vállalat számos modellbe szállított jó minőségű LCD panelt, amelyen felbuzdulva három éve a Foxconn felvásárolta a cég kétharmad részét mintegy 3,5 milliárd dollárnak megfelelő összegért. Az előző évtized elején a Sharp a mobiltelefonos gyártók oszlopos tagja volt, amely szerepet mintegy újjáélesztve év elején Aquos Zero néven egy új készüléket jelentett be a gyártó.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a hajlítható OLED panel is egy ilyen saját márkás okostelefonhoz készül, vagy azt más cégeknek is értékesíti majd a Sharp. A következő években sorra jelenhetnek meg a különféle hajlítható okostelefonok. A közelmúltban bemutatott, illetve hamarosan piacra kerülő Galaxy Fold mellett további két másik hajlítható mobilon dolgozik a Samsung. Iparági pletykák szerint az egyik termék épp egy clamshell-formájú összehajtható modell, ám ebben borítékolhatóan maga a Samsung készíti a kijelzőt (is).