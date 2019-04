Béta címke alatt már elérhető a Google+ vállalati utódja

Átrajzolta nagyvállalati közösségi alkalmazását a Google, a G Suite fegyvertárának legújabb, egyelőre béta verzióban elérhető tagja Currents névre hallgat, és a szervezeteken belüli kommunikációt hivatott elősegíteni. A szolgáltatás nem a nulláról íródott, az a nyugdíjba vonult Google+ vállalati kiadásának kódbázisára épít - és értelemszerűen a cég kivezetett közösségi megoldását váltja a portfólióban. Ezzel a keresőóriás egyebek mellett a Facebook Workplace, illetve a Microsoft Teams ellen indul hadba - de valamelyest a cég vállalati chatalkalmazása, a Hangouts Chat territóriumába is belóg, noha utóbbi inkább a Slackhez hasonló riválisokkal próbál versenyezni. A Google mindenesetre a Currentsszel nem egyszerűen egy átcímkézett Google+-szal akarja kiszúrni a felhasználók szemét, a szolgáltatás valamelyest átalakított felületet, és egy sor új funkciót is kapott.

A megoldásban természetesen megtalálható az előd, illetve a hasonló szolgáltatások ismert funkciópalettája is, abban lehetőség van különböző posztokat létrehozni, azokat megfelelő címkékkel ellátni, alattuk pedig a felhasználók hozzászólásokat, visszajelzéseket hagyhatnak és kérdéseket is feltehetnek. A Google ugyanakkor igyekszik az egyéni felhasználók számára is jobb rálátást adni az egyes posztok utóéletére, a cég lehetővé teszi, bárki kövesse a posztjaihoz tartozó analitikákat. A szolgáltatást használó szervezetek vezetősége a Currentsben kiemelt jogosultságokat kap, posztjait lehetőség van kiemelni a hírfolyamban, hogy egész biztosan eljusson a cég minden alkalmazottjához.

A többi poszt esetében a Google igyekszik úgy rendezni a tartalmakat, hogy minden dolgozó a saját feladatához releváns tartalmakat lássa elsőként, de a címkéknek hála lehetőség van keresni is a kiírások között. Noha a Currents hírfolyamát a vállalat alapértelmezetten relevancia szerint rendezi, igény szerint lehetőség van időrendi sorrendbe is állítani a posztokat. A rendszergazdák továbbá egyedi hírfolyamokat is létrehozhatnak dolgozók bizonyos csoportjainak, az azokat célzó tartalmak számára. A Google egy új szerepet is létrehoz a Content Administrator formájában, aki kifejezetten a tartalomkezelésért felel, a címkék menedzselésétől a vezetők kijelölésén át a felhasználói szokások követéséig.

A Currents bétája már él, ahhoz az érdeklődők a Google kapcsolódó blogposztjában megjelölt email címen kérhetnek hozzáférést. A cég az eddig Google+-ban tárolt vállalati adatokat automatikusan átviszi a Currents felületére, ha az érdeklődő csapat feliratkozik a bétára.