Nem minden roamingos adatopció egyenlő

Az uniós állampolgároknak 2017. nyarától alapvetően kevés okuk lehet a panaszra a mobilos barangolási díjakat illetően, feltéve, hogy egy másik uniós országba utaznak turisztikai célból vagy éppen üzleti útra. Az EU 2007-től egységes roaming árszabályozása 2017. június 15-én ért el oda, hogy a "roam like home" elvnek megfelelően eltörölte a nemzetközösség határain belül a roaming felárát, ugyanakkor egyelőre - félig-meddig hatáskör híján - nem nyúlt hozzá a többi roamingtarifához.

Kusza opciók

Ennek megfelelően elég csak Magyarországról a szomszédos Szerbiába vagy éppen Ukrajnába elutazni, és máris több száz forintért indíthat beszélgetést a mobilozó, az adatforgalom ára pedig egészen csillagászati - célországtól függően gigabájtonként akár az egymillió forintot is meghaladhatja. Szerencsére a három magyar mobilszolgáltató kínálatában jó ideje elérhetők olyan roaming adatopciók, melyek az 1-es (EU) díjzóna országain túl is használhatóvá teszik a mobilt anélkül, hogy a beszélgetésekért vagy a Google Maps egyszeri megnyitásáért cserébe kisebb vagyonokat kellene fizetni.

Ezeket az adatopciókat szedte most egy csokorba a telekommunikációs tanácsadással foglalkozó SciamuS. A cég szerint a három hazai operátor árképzése bizonyos országokat és roaming időszakokat (kint tartózkodás ideje) tekintve alapvetően rendkívül eltérő, vagyis leegyszerűsítve nagyon nem mindegy, hogy az adott szolgáltató ügyfele hová utazik és mennyi időt kíván ott eltölteni. Ezen kívül az opciók egy része csak hang keretet tartalmaz, míg mások csak adatot, illetve van olyan is, ami mindkettőt - ami tovább nehezíti az összehasonlítást.

Az EU-n kívüli roaming opciók tekintetében a legpuritánabb választéka a Magyar Telekomnak van, mely lakossági és KKV ügyfelek számára a Travel & Surf World opciót biztosítja. Ez bruttó 1769 forintért meglehetősen szűkös, 100 MB adatforgalmat biztosít az aktiválástól kezdődően 72 órán át a világ 80 országában. A Telenornál összesen három, internetet tartalmazó napi- illetve hetijegy érhető el, emellett négy, csak beszédpercet tartalmazó csomag, valamint ezek kombinációja.

A hetijegy a tartózkodási helytől függően tartalmazhat 100, vagy 500 MB forgalmat azonos, kb. 3300 Ft-os áron, ami azt jelenti, hogy 1 MB díja vagy 6,6 Ft, vagy 33 Ft. A napijegy vásárlásakor tartózkodási helytől függetlenül 33 Ft-ba kerül 1 MB. A Világ Hang Hetijegy esetében mindenképp figyelembe kell venni, hogy a forgalmi keret nemcsak indított, hanem indított és fogadott hívásokra együttesen vonatkozik, és 1 perc díja a csomag méretétől és a tartózkodás helyétől függően 53 és 133 Ft között változik, ami azért még mindig nem mondható alacsonynak. És mindez csak 100%-os kihasználtság esetén érvényes, ha a csomagnak csak a felét tudjuk kihasználni, máris duplájára nő a fajlagos percdíj.

A Vodafone 1990 és 2990 forintos (régiótól függően) Világ napijegy szolgáltatása a többiektől eltérően nem biztosít külön hang-, vagy adatkeretet roaming helyzetben, hanem a belföldi díjak lépnek érvénybe, valamint az itthon érvényes adatcsomag terhére lehet netezni, ami azt jelenti, hogy 1 nap alatt akár 10 GB-ot is forgalmazhat a felhasználó a szolgáltatás díjáért roaming forgalmi díjak nélkül (már amennyiben van 10 GB-os adatcsomagja). A tanácsadócég ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a napijegy egyrészt földrészenként külön szolgáltatás, így földrész váltásnál újra kell aktiválni, valamint, hogy magyar idő szerint éjfélkor lejár akkor is, ha az adott országban még csak délután három óra van (pl. Kalifornia).

A legjobb továbbra is a helyi SIM

A cég két szemléletes példán is érzékelteti a szolgáltatók roaming opcióinak árazása és a benne foglalt szolgáltatáskeret közti különbséget. Míg egy tíznapos amerikai úton, 2,21 GB adatforgalomért egy telekomos ügyfél több mint 40 ezer forintot fizet, addig a Telenornál és a Vodafone-nál az optimális kiegészítő díjcsomag esetén 16460 és 19990 Ft a fizetendő plusz költség. Ezzel szemben három napnyi mobilnet 0,87 GB adatforgalom mellett Dubaiban 15921 forintjába kerülne egy telekomos, 29628 Ft-ba egy telenoros és 8970 forintba egy vodafone-os ügyfél számára.

Az adatopciók használata helyett (vagy mellett) az EU-n kívüli, főleg tartósabb, egy hetet meghaladó tartózkodás esetén valószínűleg továbbra is az úszhatja csak meg olcsón a mobilhasználatot, aki helyi kártyát vásárol, és azt rakja be a készülékébe, netán egy két SIM-es telefon második foglalatába rak helyi kártyát, míg a folyamatos elérhetőség miatt használja a magyar kártyáját is a készülékben - szigorúan adatkapcsolat nélkül.