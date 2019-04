A DDR4-hez képest kifejezetten olcsó az Optane DIMM

A 128 gigabájtos regiszteres (ECC) DDR4 modulokhoz képest akár hatod-heted áron is hozzá lehet jutni a hasonló kapacitású, 3D XPoint-alapú termékekhez. Az Intelnek ugyanakkor alapvetően nem nehéz alacsonyabb árat kínálni, hisz a kifejezetten szerverekbe szánt, 128 gigabájtos DDR4 modulokat továbbra is rendkívül drágán, nettó 4500 dollár környékén kínálják a kereskedők.

Ehhez képest a 128 gigabájtos Optane DIMM már kifejezetten olcsón, nettó 700 dollár körül is kapható. A Tom's Hardware által gyűjtött árak szerint ugyanakkor ennél drágábban, nettó 900 dollár körül is kínálják a terméket, amely már bő 50 százalékkal magasabb az Intel ajánlott, nettó 577 dolláros áránál. A hasonló kapacitású sztenderd DRAM modulnál azonban még így is a töredékébe kerül az Optane: a 128 gigabájtos DDR4-es modul árából akár 5-6 darab hasonló kapacitású Optane DIMM is kijöhet. Az Intel a DDR4-ből egyelőre nem létező, 256, illetve 512 gigabájtos modulokat is kínál, rendre nettó 2700 és 8000 dolláros piaci ár környékén.

A számottevően alacsonyabb árazás egyik oka, hogy a DRAM-hoz képest a 3D XPoint lényegesen nagyobb kapacitássűrűséggel rendelkezik, vagyis egységnyi területű szilíciumban több adat tárolható. Ennek, illetve a nem felejtő (nem volatilis) működésnek hátulütője a lényegesen lassabb működés. Szekvenciális olvasásnál több mint kétszer, véletlenszerűnél pedig négyszer magasabb az Optane modulok késleltetése. Sávszélességben is jelentős lehet a különbség: szekvenciális olvasásnál még csak kétszer gyorsabb a DDR4, véletlenszerű olvasásnál viszont már több mint hatszor. A legnagyobb különbség véletlenszerű írásnál van, ahol a DRAM harmincszor gyorsabb.

Nem csoda, hogy DDR4-T szabványnak megfelelő memóriák mellé szükséges legalább egy darab DDR4-es sztenderd (DRAM) modul is, amely mintegy pufferként funkcionál. A két típusú memóriát mixelve egészen nagy, kétfoglalatos rendszer esetében akár 6 terabájtos tárkapacitást (CPU-nként maximum 6 modul támogatott) is el lehet érni kedvező áron, de tisztán DDR4-es rendszerek tempójánál lassabban. A nagy kapacitás mellett az Optane DC modulok másik hozadéka, hogy azokkal már a memória-alrendszer szintjén jöhet létre tároló rétegzés.

Az Intel két módot készített: Memory Mode és App Direct. A Memory Mode-dal a DRAM és 3D XPoint házasításából létrejött tárterületet transzparens módon, közvetlenül címzéssel kezeli az operációs rendszer és az azon futó szoftverek. A kiépíthető nagyobb kapacitás mellett ennek további előnye, hogy egy esetleges áramkimaradás vagy más hiba esetében a memória tartalma sértetlenül megmaradhat a nem felejtő 3D XPoint technológiának hála. A másik, App Direct már feltételezi, hogy a szoftvert felkészítették az Optane DC modulokra, amelyek kapacitását így direkt módon, kvázi RAM diskként lehet kezelni. Ezzel a programok bátrabban nyúlhatnak a rendszermemóriához, a folyamatos, gyors elérést igénylő, de kritikus fontosságú adatok is tárolhatóak a modulokban, miközben a gyorsabb elérésből nem, vagy csak kevésbé profitáló adatok maradhatnak alsóbb szinteken, a különböző sebességű háttértárakon, SSD-ken vagy akár HDD-ken.