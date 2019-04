Reklámokat csempészett az Android TV indítófelületére a Google

Hirdetések tűntek fel az utóbbi napokban számos androidos okostévé felületén - számolt be az XDA Developers. Mint kiderült, a reklámokat a Google a tévékre szabott rendszer legutóbbi frissítésével csempészte az eszközökre, méghozzá mindjárt az indítófelületre. A váratlan hirdetések felbukkanását a legtöbben nem meglepő módon negatívan fogadták, különösen mikor a kéretlen reklámok adott esetben több ezer dolláros televíziókon bukkantak fel.

A hirdetések egy újonnan megjelent, "Promotional Channels" menüsáv alatt jelentek meg az Android TV alkalmazásindító felületén, számos készüléken, a Sony okostévéitől a Xiaom Mi Box 3-on és az Nvidia Shield TV-n át számos modellig. Noha egy Reddit felhasználó arról számolt be, hogy saját eszközén az Android TV Core Services alkalmazás frissítéseinek törlésével meg tudott szabadulni a hirdetésektől, ezzel azonban értelemszerűen minden, a frissítéssel érkező javítást is törölt - ráadásul más felhasználók már arról számoltak be, készülékükről ezzel a módszerrel sem sikerült kigyomlálni a reklámokat.

A felhasználók általános felhördülésére reagálva a Google is megszólalt az ügyben, noha a vállalat csak annyit nyilatkozott, egy "pilot program" keretében vizsgálja a szponzorált tartalmak megjelenítését az indítófelületen. A tartalmak kapcsán a Sony weboldalán is felbukkant egy FAQ aloldal, ahol a gyártó siet kiemelni, hogy a hirdetésekért felelős csatornát a Google kezeli, és hogy az abban megjelenő tartalmakat nem lehet manuálisan eltávolítani. A cég a szponzorált csatorna teljes kikapcsolásához a korlátozott felhasználói profil használatát javasolja - ez persze érthető módon a legtöbbek számára nem kielégítő megoldás.

Az Nvidia Shield TV felhasználók ugyanakkor úgy néz ki örülhetnek: a gyártó Ars Technica által idézett nyilatkozata szerint nem kellene, hogy a reklámok megjelenjenek készülékein, akiknél pedig a szponzorált sáv mégis felbukkan, az vélhetően az Apps Spotlight Google Play csatornán keresztül történik - amely a beállítások között kikapcsolható.

Az okostévéken már korábban más cégektől is láthattunk hasonló próbálkozásokat, ilyen a Xiaomi is - noha a vállalat épp a múlt héten tett ígéretet a felületein futó reklámok eltávolítására. A hirdetések a Samsung saját rendszerét futtató tévéktől sem idegenek, a koreai cég ugyanakkor az Nvidiához hasonlóan lehetővé teszi, hogy a felhasználók kikapcsolják azokat.