Már 50 fős videobeszélgetéseket is támogat a Skype

Feltekeri a potmétert a Microsoft, a vállalat bejelentette, Skype csevegőalkalmazásában megduplázza a csoportos videohívások maximális résztvevőinek számát. Ez azt jelenti, hogy a Skype-pal már egyszerre akár 50 fős videokonferenciák is levezényelhetők. Ezzel az egészen idáig maximum 25 résztvevőt támogató Skype behozta lemaradását több rivális szolgáltatás mögött, sőt néhol meg is előzi azokat.

A Facebook Messenger például, ahogy a TechCrunch is rámutat, bár maga is 50 főnél húzza meg a videohívások létszámának felső határát, csak hat főig mutat minden résztvevőt, ennél több ember esetében már csak az aktuális beszélő látható. A Skype-nál ezzel szemben az ablak tetején, kör alakú ikonokban megjelenített résztvevők közül a felhasználó eldöntheti, hogy kinek a kameraképét szeretné látni, amelyekből aztán osztott képernyőn egyszerre több is megjeleníthető.

A Microsoft ezzel jócskán megelőzi az Apple-t is, annak FaceTime videochat szolgáltatása ugyanis legfeljebb 32 főt támogat. Utóbbival a cupertinói cég ráadásul az utóbbi időben nem igazán volt szerencsés, nemrég egy biztonsági hiba bukkant fel a szolgáltatásban, amellyel a hívásfogadás előtt is bele lehetett hallgatni a másik fél mikrofonjába. A vállalati szegmensben ugyanakkor még van hova felkapaszkodnia a Microsoftnak, a Google Hangouts Meet szolgáltatásában például akár 100 fő is bevonható a videobeszélgetésbe - a konzumer piacon a Skype mindenesetre így is ütős opciónak mondható, ha például nagyobb baráti társaságok kutatnak csevegőplatform után. Persze a cég a vállalati kollaboráció terén egy ideje már a Skype helyett inkább a Teamsre igyekszik nagyobb hangsúlyt fektetni, amelyre már saját berkeiben is teljesen áttért a Skype for Business helyett.

De a frissítéshez visszakanyarodva: a csoportok felhizlalásával az hívások indítását is átrajzolta valamelyest a cég, azoknál a hagyományos kicsengés helyett alapértelmezetten értesítéssel jelez a meghívott felhasználóknak - de a hívás indítója kiválaszthat bizonyos résztvevőket, akiket csengetéssel is nógatni szeretne, hogy csatlakozzanak a beszélgetésekhez. A 25 fő alatti hívásoknál a teljes csoport megcsörgetésére is lehetőség van. A felturbózott csoportos videohívások a Skype legújabb verziójával érhetők el, amelyet a Microsoft nemrég tett elérhetővé. A megoldást a vállalat a tesztelők számára már március folyamán kiadta, mostanra pedig a vállalat ígérete szerint stabilan működnek a sok résztvevős csoportos beszélgetések is.