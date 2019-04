Lökést ad 802.11ax Wi-Fi terjedésének az Intel

Bemutatta Cyclone Peak kódnevű, Wi-Fi 6-ot (vagy leánykori nevén 802.11ax-et) is támogató hálózati modulját az Intel. Az AX200 jelölésű termék a chipgyártó kínálatában az első, amely kezeli a vezeték nélküli átviteli módot, amellyel (papíron) akár másodpercenként 2,4 gigabites sávszélességet is el lehet érni. Az apró kártya a Bluetooth szabvány aktuális legújabb, 5.0-s verzióját is támogatja. Az Intel közleménye szerint az AX200 szállítása elkezdődött, melynek hála az első azt alkalmazó konfigurációk már akár a harmadik negyedévben piacra kerülhetnek.

A két eltérő, M.2-1216 és M.2-2230 méretszabványban bemutatott termék egyetlen PCIe 3.0 sávot kíván a Wi-Fi, illetve egy USB 2.0 csatolót a Bluetooth kapcsolathoz. Ennek megfelelően az apró kártya csak olyan újabb (Intel) platformmal működik, amely támogatja CNVi (Connectivity Integration Architecture) szabványt. A chipgyártó egyébként relatíve kedvező áron kínálja termékét, mely a megrendelés darabszámától függően 10-17 dollárba kerül.

Az Intel partnereinek nagy része várhatóan pár hónapon belül, még az idei év végéig implementálja az AX200-et, amely első körben valószínűleg a felsőkategóriás PC-kben kap majd helyet. Ez ugyanakkor már elég lehet ahhoz, hogy lassan, de biztosan elinduljon a 802.11ax terjedése. A legfrissebb Wi-Fi szabványt egyelőre csak néhány router, illetve az idén bemutatott csúcskategóriás okostelefon egy része (pl. Galaxy S10) támogatja, a szélesebb körű elterjedés tehát még évekre van.

Pedig a Wi-Fi 6 néven is propagált szabványnak bőven van létjogosultsága, az ugyanis hatékonyabban képes kezelni az egyre telítettebb rádiós közegben kommunikáló különféle eszközöket. A 802.11ax már le- és feltöltési irányban is támogatja a MU-MIMO-t, de fontos előrelépés az OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) megjelenése is. A megoldással a spektrum idő-frekvencia erőforrásegységekre vagy RU-kra osztható, amelyeket az adott router vagy AP oszt ki a hálózaton belül az aktuális igényeknek, illetve hálózati prioritásoknak megfelelően.