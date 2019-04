Lakossági mobilos VPN-t indít a Cloudflare

Lakossági mobil-VPN szolgáltatást indít a Cloudflare: a Warp névre keresztelt termékkel a vállalat a szegmens hagyományos versenyzőitől eltérő modellt követ, azzal nem csak biztonságosabbá tenné, de fel is gyorsítaná a mobilos böngészést.

A Warp a cég tavaly ősszel bejelentett 1.1.1.1 alkalmazásának részeként debütál. A vállalat egyébként szinte pont egy éve jelentette be biztonságos, titkosítással dolgozó DNS szervereit, amelyek az app nevét is adó, korábban kutatási célokra használt, illetve jelentős hulladékforgalmat is felhalmozó 1.1.1.1, illetve az 1.0.0.1 címeket kapták meg. Az 1.1.1.1 népszerűsége egyébként rohamosan növekszik, a vállalat szerint a rajt óta átlagosan havi 700 százalékkal nő a felhasználószáma - ilyen tempóban rövidesen a Google után a második legnagyobb DNS szolgáltatássá nőheti ki magát.

Az 1.1.1.1 app tavaly novemberben látott napvilágot, azóta pedig Androidon és iOS-en több millióan vették azt használatba. Az alkalmazás a vállalat névfeloldóját hivatott mobilon is elérhetővé tenni - annyira leegyszerűsítve, hogy a hálózati beállításokkal hadilábon álló felhasználók is gond nélkül használatba vehessék. Az alkalmazás ebben a formájában persze még nem VPN, hiszen nem a teljes hálózati forgalmat csatornázza át és titkosítja, csak a telefon DNS forgalmát. Ennek dacára egyébként az app indításakor ahhoz létre kell hozni egy VPN profilt a készülékeken - a profilra azért van szükség, hogy ne kelljen Wi-Fi hálózatonként, illetve a mobil adatkapcsolatnál egyenként módosítani a DNS beállításokat - illetve iOS-en a titkosított DNS használatához is szükséges.

A cég ugyanakkor nem titkolja, hogy az alkalmazással végig a VPN szolgáltatásának igyekezett megágyazni, amellyel már nem csak a DNS-, de a teljes telefonos adatforgalmat titkosítaná, az appból megszokott egyszerű használat mellett - és nem utolsó sorban ingyenesen. Miután az 1.1.1.1 appban debütáló Warppal a cég a konzumer szegmens széles tömegeit célozza, nem a hagyományos VPN-es szolgáltatáspalettára épít - az alkalmazásban például nem lesz kiválasztható, hogy a felhasználó melyik országba irányítsa át kapcsolatát, ha különböző régiókorlátos szolgáltatásokat venne igénybe. Ahogy a Cloudflare vezérigazgatója, Matthew Prince a TechCrunch-nak nyilatkozva egészen odáig ment, jó eséllyel a jelenlegi VPN-használók nagy részének a Warp nem a megfelelő szolgáltatás - a cég ehelyett VPN-jét tömegtermékké akarja tenni.

A Warp ugyanis a vállalat ígérete szerint nem csak titkosítja, de számottevően fel is gyorsítja a mobilnet-kapcsolatot, ami még a kevésbé biztonságtudatos felhasználók számára is vonzó tényező lehet. Míg a VPN szolgáltatások jellemzően szűk keresztmetszetet jelentenek a mobilos adatforgalomnál, a Warppal a vállalat gyenge kapcsolat esetén még javulást is ígér. Ehhez a Cloudflare a Wireguard nyílt forrású VPN rétegét írta újra, illetve egészítette ki a 2017-ben felvásárolt Neumob UDP-alapú protokolljával, amelyet kifejezetten a mobil kapcsolatokra optimalizált. Mindehhez jön még a Cloudflare kiterjedt globális szerverhálózata, amelynek hála a Warp a kiszolgálók fizikai közelségét is ki tudja használni az alacsony késleltetéshez. Végül de nem utolsó sorban a szolgáltatás igyekszik minimalizálni az adatcsomagok adott esetben fölösleges újraküldését, így a fogyasztásból visszanyesve - az akku-éhség sok VPN megoldás Achilles-sarka.

A biztonság kapcsán továbbá, hogy a Cloudflare ígérete szerint a szolgáltatásban semmilyen, a felhasználók azonosítására alkalmas adatot nem rögzít, a böngészési adatokat pedig nem értékesíti (és nem is fogja), emellett hirdetésekkel sem célozza meg felhasználóit. A vállalat továbbá időről időre külső auditorokkal is ellenőrizteti majd szolgáltatását. A Cloudflare VPN szolgáltatása az 1.1.1.1 appon keresztül hamarosan mindenki számára ingyenesen elérhető lesz, Androidon és iOS-en egyaránt - a megoldás érkezését az app már most beharangozza, egyelőre azonban csak a várólistára van lehetőség feliratkozni azon keresztül. A következő hetekben ugyanakkor a termék várhatóan szélesebb körben is elérhetővé válik. A cég továbbá az asztali kiadás érkezését is megszellőztette, erről azonban további részelteket még nem közölt.

A Warpot persze a vállalat nem egyszerűen karitatív jelleggel indítja, abból a ígérete szerint a későbbiekben egy Warp+ névre hallgató, prémium verzió is napvilágot lát majd, amely egyelőre ismeretlen "alacsony" havidíj ellenében lesz használható. A fizetős kiadás a Cloudflare privát gerinchálózatára, illetve akár 30 százalékos teljesítményugrást ígérő Argo routing technológiájára támaszkodik. A kezdeményezéssel a cég nem titkolt célja továbbá, hogy a későbbiekben saját nagyvállalati VPN-t indítson. Ehhez egyrészt igyekszik tapasztalatot gyűjteni a konzumer szegmensben, másrészt pedig alulról építkezve próbálja a felhasználókkal megszerettetni a szolgáltatást, hogy aztán később adott esetben vállalati környezetben is gond nélkül használatba vehessék azt. Az üzleti irányvonal kapcsán a Cloudflare már most keresi az érdeklődő vállalati partnereket.