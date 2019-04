Részletesebb betekintést ad hírfolyamának működésébe a Facebook

Adatvédelmi botrányai közepette új biztonsági funkciókkal igyekszik megőrizni (visszaszerezni?) felhasználóinak bizalmát a Facebook, a vállalat a nemrég bejelentett, részletesebben szabályozható lokációkövetés után most a hírfolyam működését tenné transzparensebbé.

A közösségi oldal új, “Why am I seeing this post?” magyarul "Miért látom ezt a bejegyzést?" funkciója az egyes posztok jobb felső sarkából megnyitható menüben érhető el, és nem csak arról hivatott részletes információkkal szolgálni, miért jelenik meg az adott bejegyzés a felhasználó hírfolyamában, hanem részletesebb kontrollt is ad a megjelenített tartalmak fölött. A koncepció a facebookos hirdetésekből már ismerős lehet, a "Miért látom ezt a hirdetést?" felirat már biztosan sokakkal szembe jött, azt a vállalat 2014-ben költöztette a reklámok mellé.

A bejegyzések menüjében feltűnő új pontra bökve kiderül, melyik ismerőstől, Facebook-csoporttól, vagy követett oldaltól származik az adott poszt, továbbá az is, milyen szempontok játszottak közre annak rangsorolásánál a hírfolyamban. Ide tartozik például, hogy a felhasználó milyen gyakran lép interakcióba az egyes ismerősökkel, csoportokkal vagy oldalakkal, vagy épp egyes típusú bejegyzéseket milyen gyakorisággal kedvel, oszt meg, netán kommentel azokhoz - de a posztok elrendezésénél azok általános népszerűsége is szerepet játszik. Ugyanebben a menüpontban a Facebook egy sor kapcsolódó beállítást is elérhetővé tesz, így a felhasználó a kifogásolt tartalmaknál igény szerint egy-egy bökéssel navigálhat egyebek mellett az adatvédelmi beállítások, illetve a hírfolyam elrendezésére vonatkozó opciók oldalára, de akár az adott poszt megosztójának követését is leállíthatja.

Az említett, hirdetésekhez mellékelt információs funkció is átesett némi tatarozáson. Azon a megjelenés óta eltelt bő négy évben felhasználók követhették a reklámok megjelenésének miértjeit, mint az alapvető demográfiai adatok, érdeklődési körök vagy épp a különböző weboldalak látogatása. A listát a közösségi óriás most tovább bővíti: látható lesz többek között, ha az adott hirdetés az ahhoz tartozó vállalat által feltöltött adatok alapján találta meg a felhasználót, ahogy az is, az adott cég mikor töltötte fel ezeket az információkat.

A Facebookon hirdető vállalatoknak ugyanis lehetőségük van saját, meglévő vásárlói adataikat megosztani a közösségi oldallal, legyen szó email címekről vagy telefonszámokról, amelyeket aztán a Facebook összeköt saját felhasználóival, a pontosabb targetálás végett - miközben ígérete szerint nem oszt meg a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat a hirdető céggel. Utóbbi cégekről a felhasználó felé azonban az oldal most bőbeszédűbb lesz, és a fentieken túl azt is közli majd, az adott vállalat dolgozott-e együtt más marketingpartnerrel az adott hirdetésen. A vállalat a későbbiekben az adatvédelemre vonatkozó funkciópaletta további bővítését ígéri.