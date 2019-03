Elköszön a Gmail-funkciók nagy részétől az IFTTT

Komoly gyomrost kap az IFTTT, a népszerű automatizációs szolgáltatás elköszön a Gmailhez kapcsolódó funkcionalitásának jelentős részétől. A funkciók kivezetése a Google szigorításainak köszönhető, a keresőóriás még tavaly októberben jelentette be, korlátozza az API-hozzáférést szolgáltatásához, a biztonságosabb működés érdekében. A megkötéseket a cég a tervek szerint idén március 31-ével implementálja, ezzel ellehetetlenítve az IFTTT több funkcióját is.

Az IFTTT vagy "If This Then That" szolgáltatás már 2011 óta elérhető, annak mobilalkalmazása, vagy webes felülete segítségével egy sor online szolgáltatás, sőt megfelelő támogatással rendelkező IoT eszközök is összekapcsolhatók a felhasználó által megadott feltételek mentén, így egészen komplex automatizációs mechanizmusok hozhatók létre. A szolgáltatásnak egészen mostanáig egyik sarokkövét jelentették a Gmail képességei, amelyek nagy része most sajnos távozik az IFTTT palettájáról. A lépés egész pontosan azt jelenti, hogy a szolgáltatásból eltűnik a gmailes események figyelése, így nem lesz lehetőség például bejövő levelekhez kötni műveleteket - továbbá a piszkozatkészítési opció is eltűnik az IFTTT-ből. Egyedül a saját, vagy más felhasználó címére történ emailküldés marad elérhető.

Ahogy a változásokat bejelentő blogposztjában az IFTTT csapata is rámutat, a szolgálatatás indulásakor a funkcionalitás és alszolgáltatások legnagyobb részét még házon belül saját maga építette ki, nem pedig azok a vállalatok, akiknek a megoldásait az IFTTT összedrótozni igyekezett. Ez a felállás az IFTTT Platform bevezetésével jelentősen átalakult, itt ugyanis a vállalat partnerei fizetnek azért, hogy termékeiket az IFTTT ökoszisztémájához csatlakoztathassák, és ők maguk el is végzik az ehhez szükséges fejlesztéseket. Ilyen partnerek egyebek mellett a GE, a BMW, a Microsoft, a Drobpx, a Slack, a Spotify - és a Google is. A partnerek sok esetben nem csak az új fejlesztésekbe fogtak bele, de a korábban az IFTTT által készített integrációk üzemeltetését is átvették.

A csapat mérlegelte, hogy ismét saját kézbe veszi a Gmail-integrációt, ugyanakkor posztjuk szerint ez túl sok erőforrást igényelt volna és nem lett volna hosszú távon fenntartható. Végül a Gmail csapatával egyeztetve sikerült komolyabb átalakítás nélkül megtartani a fenti emailküldési funkciókat, a többi képességtől viszont el kellett búcsúzniuk. Aki tehát a leköszönő gmailes IFTTT funkciókat használja, március 31-ig érdemes alternatíva után néznie, után azok nem működnek majd tovább.