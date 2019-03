Összeolvad az Extreme Digital és az eMAG

Fontos mérföldkőhöz érkezett a hazai e-kereskedelem: bejelentette összeolvadását a szegmens két óriása, az Extreme Digital, illetve az eMAG magyarországi leányvállalata. A két vállalat összeborulásával egy új társaság, a közép-európai régió egyik meghatározó kiskereskedelmi vállalata alakulhat meg, budapesti központtal. A tervek szerint a hazai főhadiszállásról felügyeli majd az új entitás a nemzetközi terjeszkedést is.

A feleket valószínűleg nem nagyon kell itthon senkinek bemutatni, hiszen a hazai online kiskereskedelem sarokköveiről van szó - igaz az Extreme Digital hibrid modellben dolgozik, webes felülete mellett országszerte 16 fizikai üzlettel is rendelkezik. A cég online és offline csatornákon évente egymilliónál is több rendelést szolgál ki. Az eMAG a dél-afrikai Naspers befektetőcsoporthoz tartozik, székhelye pedig Romániában található. A cég mind a román, mind a magyar online kiskereskedelmi piac fontos szereplője, kiterjedt logisztikai hálózattal, ami továbbra is komoly növekedési potenciált biztosít számára - illetve rövidesen már az Extreme Digital számára is. Az eMAG egyedi megoldása továbbá a Marketplace szolgáltatás, amelyen keresztül kisvállalkozók saját termékeiket is értékesíthetik a kereskedő felületén.

A fúzió egyik fő mozgatórugóját a nemzetközi webshopok, mint az eBay vagy az Amazon hazai népszerűsödése adja, ami egyre komolyabb kihívást jelent a helyi szereplőknek. Az eNet Internetkutató tavalyi felmérése szerint a magyar online kiskereskedelmi forgalom (közel 1000 milliárd forint) majdnem feléért már a külföldi szolgáltatóknál történő vásárlások felelnek. Eközben pedig nem csak a hazai vásárlók mennek a külföldi kereskedőkhöz, de utóbbiak is egyre tempósabban gyűrűznek be a magyar piacra: ilyen például az Alza, amelynek egyre agresszívebb jelenlétére erős válasz lehet a két óriás összeborulása.

Ahogy Várkonyi Balázs, az Extreme Digtal társalapítója és ügyvezető igazgatója fogalmaz, az egyesített cégben az Extreme Digital piacismeretét ötvözik majd az eMAG webes rendszerével, illetve logisztikai hálójával - de a Naspers anyavállalat anyagi háttere is erős ütőkártya lehet a páros kezében.

Nekifutottak már egy felvásárlásnak

Az Extreme Digitalnak egyébként korábban voltak negatív tapasztalatai a felvásárlások kapcsán: a cégből 2015-ben a Naspershez hasonlóan dél-afrikai Steinhoff International vásárolt részt, több mint 50 százalékot, ezt ugyanakkor tavaly a kiskereskedelmi vállalat alapítópárosa, Várkonyi Balázs és Kelemen Gyula tavaly visszavásárolták, miután az anyacég könyvelési botrányba futott bele. A veszteségeit könyvelésében rendre elfedő Steinhoff leányai közé tartoznak egyebek mellett a Kika és Pepco áruházláncok, illetve a Hertz autókölcsönző is - az Extreme Digital is nyitott üzleteket Kika áruházakban, ezek a tavalyi bejelentés szerint a visszavásárlás után is változatlanul üzemelnek.

Az alapítók a Forbesnak már ekkor arról beszéltek, továbbra is nyitottak a potenciális külföldi partnerek csatlakozására - amelyet most úgy tűnik az eMAG formájában találtak meg. A megállapodás anyagi vonzatairól a felek egyelőre nem közöltek részleteket, az ugyanakkor tudható, hogy az egyesült cégből 52 százalék kerül az eMAG-hoz, az Extreme Digital részesedése pedig 48 százalék lesz. Az egyesített cég élén a két alapító továbbra is vezető szerepet kap majd. Az eMAG és az Extreme Digital az összeolvadási szándékot a GVH felé is jelezte, az üzlet pedig várhatóan a versenyhatóság jóváhagyása után, 2019 harmadik negyedévében zárul majd le. A felek arra számítanak, az egyesüléssel Budapest a régió e-kereskedelmi központjává válhat.