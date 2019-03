Itt az Android Q első bétája

Bejelentette, és azzal a lendülettel elérhetővé is tette az Android legújabb, Q néven emlegetett verziójának várva várt első bétáját a Google. A frissített rendszer legújabb kiadásával a cég igyekszik megágyazni az olyan új készüléktrendeknek, mint a hajtogatható okostelefonok, ezzel párhuzamosan pedig plusz biztonsági funkciókat, teljesítményjavító átalakításokat, illetve a személyes adatok védelmére szolgáló opciókat is bevezet.

Az adatvédelmi megoldások listáját a vállalat a lokációs adatok fölötti nagyobb kontrollal nyitja: az Android Q-ban a felhasználók sokkal részletesebben szabályozhatják majd, melyik app, mikor férhet hozzá a készülék földrajzi helyzetéhez. A bétában már nem kell feltétlenül korlátlan hozzáférést biztosítani a lokációt igénylő appoknak, a folyamatos elérés mellett lehetőség van arra az időszakra korlátozni az engedélyeket, mikor az alkalmazás épp használatban van - a háttérből így az appok nem tudnak észrevétlenül hozzáférni a telefon helyzetéhez. Emellett természetesen továbbra is lehetőség lesz teljesen megtagadni a hozzáférést. A megoldás egyébként épp azt a módszertant követi, amelyet nemrég a Facebook is bevezetett saját alkalmazásában - a közösségi óriás beállításai ezzel, Android Q alatt legalábbis redundánssá válnak.

De a béta nem csak a helyadatok terén adja a felhasználó kezébe a gyeplőt, a jobb átláthatóság jegyében a megosztott fájlok kezelése terén is több lehetőséget biztosít. A felhasználók a fényképekhez, videókhoz, illetve hangfájlokhoz való hozzáférésnél is részletesen megszabhatják, az adott app pontosan mely tartalmakat kezelheti, ugyanígy pedig a letöltések között is lehetőség lesz manuálisan kiválasztani, hogy az alkalmazás melyik fájlokat érheti el.

A Google ezzel párhuzamosan rövidebb pórázra fogja a váratlanul előtérbe ugró appokat, ezeknek Android Q alatt már nem lesz lehetőségük új tevékenységet (Activity) indítani, míg a háttérben futnak - ha az appnak mégis gyorsan szüksége van a felhasználó figyelmére, azt magas prioritású értesítéssel terelheti magára. A keresőóriás a sorozatszámhoz, vagy IMEI-hez hasonló állandó azonosítókhoz való hozzáférést is korlátozza, továbbá már alapértelmezetten randomizálja az eszközök MAC címét is a különböző Wi-Fi hálózatoknál.

A hajtogatható telefonok is megkapják a magukét

A rendszer, mint azt vállalat már tavaly ősszel is közölte, az összehajtható kijelzővel szerelt okostelefonok felé is nyit, kezdve az Android Emulator frissítésével, amelyben már lehetőség van virtuális hajtogatható eszközökön is tesztelni az alkalmazásokat. A cég emellett az appok menet közbeni átméretezését is igyekszik gördülékenyebbé tenni, mikor a felhasználó a Samsung Galaxy Foldhoz hasonló elrendezést használó modelleknél a külső kijelzőtől a telefont kinyitva a nagy méretű belső panelre vált, vagy ha a Huawei Mate X példáját követő megoldásoknál a nagy kijelzőt félbehajtva, annak csak felén kell megjeleníteni az alkalmazásokat.

Mindezek mellett a keresőóriás az egyes alkalmazásokon belül már különböző rendszerbeállítások integrációját is lehetővé teszi, az újonnan bevezetett Settings Panel API-n keresztül. Utóbbi az Android ismert Slices funkcióját használva viszi el a rendszerbeállítási UI elemeket az appokon belülre, így például egy böngészőappban lehetőség nyílhat ki-be kapcsolni a Wi-Fi vagy mobilnet kapcsolatot az alkalmazás elhagyása nélkül. A Slices terjesztését egyébként a Google már korábban megkezdte, a rendszerbeállítási lehetőségeket egyes eszközökön már a keresési találatok között is feldobja.

Ha pedig már a Wi-Finél tartunk, az Android Q a hálózati kapcsolatok terén is hoz újításokat, kezdve a WPA3 támogatásával - az új protokollt a Wi-Fi Alliance tavaly nyáron jelentette be, az összetettebb hitelesítést, erősebb titkosítást és az üzleti kritikus hálózatok jobb támogatását ígér. Az új béta a peer-to-peer kapcsolatokra is rágyúr, például az azonos hálózaton lévő IoT eszközök kezelésére, a rendszer továbbá az elérhető hálózatoknál előtérbe helyezi majd a már használt, preferált hálózatokat. A rendszer mindezeken túl egy Wi-Fi "performance" módot is kap, amelyben az alkalmazások közvetlenül kommunikálhatnak az eszköz firmware-ével, hogy a lehető legkisebb késleltetésű és leggyorsabb kapcsolatot építhessék ki, például online játékok vagy VoIP hívások esetén.

Teljes vállszélességgel a Vulkan mögött

A játékok továbbá a grafikai fejlesztésekből is profitálhatnak, a Google ugyanis már dolgozik egy a Vulkan API-ra épülő, szabványos, frissíthető OpenGL driver fejlesztésén. A cég emellett az Android Q-ban kísérleti jelleggel az ANGLE grafikus absztrakciós réteg támogatását is bekapcsolja, ugyancsak Vulkan alapokon - ezzel a vállalat a különböző implementációkon átívelő, nagy teljesítményű OpenGL kompatibilitás terén kezd szárnypróbálgatásokba. Az ANGLE-lel az OpenGL ES-t használó appok használhatják ki a Vulkan nyújtotta teljesítményt és stabilitást, a gyártófüggetlen ES implementációval párhuzamosan. A rendszerrel a cég egyébként OpenGL ES 2.0 támogatást tervez, illetve már az ES 3.0 is ott van az ütemtervben. A vállalat célja, hogy a Vulkan Android alatt egy széles körben támogatott grafikai API-vá váljon, ennek érdekében pedig a gyártópartnerekkel is együtt dolgozik, hogy a Vulkan 1.1 az Android Q-t vagy újabb rendszert futtató 64 bites eszközökön már alapkövetelmény lehessen.

A kamerát célzó újítások elsősorban azokat a készülékeket célozzák, amelyek szenzoraikkal a fényképekhez mélységre vonatkozó metaadatokat is gyűjtenek. Utóbbi információkat hajtaná igába az Android Q is, amelyben az alkalmazásoknak már lehetőségük nyílik lekérni ezeket a mélységinformációkat egy Dynamic Depth kép formájában - utóbbit lényegében egy JPEG, XMP metaadatok, illetve egy mélységtérkép alkotja. Ezzel már nem csak a gyári kameraappokban, de különböző, harmadik féltől származó fotós alkalmazásokban is lehetőség lesz olyan vizuális effekteket alkalmazni, mint az utólagos háttérelmosás, vagy a különböző AR effektusok. Mindezeken túl a rendszer az AV1 videokodek, illetve az Opus kodek támogatását is bevezeti, amelyekkel a HDR10+ videók előtt is utat nyit.

A keresőóriás az alapokhoz is hozzányúlt, az ART runtime-nak is jutott a tatarozásból, amellyel a cég gyorsabban induló alkalmazásokat és visszafogottabb memóriafogyasztást ígér, a felhőalapú ART profiloknak hála. Utóbbi a már az Android Nougat óta elérhető PGO (Profile Guided Optimization) megoldást viszi tovább felhős háttérre - a PGO lényege, hogy megtalálja, és előre lefordítja az egyes alkalmazáskódok gyakran végrehajtott részeit, ami aztán az indításnál lényeges időmegtakarítást eredményez. Az anonimizált, felhős profilok bevezetésével pedig a rendszernek már nem kell helyben megtanulnia, mely kódrészeknek érdemes korábban nekiállni - a megoldás a cég szerint Android P-n is elérhető lesz. A cég emellett az ART háza táján többek között hatékonyabb garbage collection feladatvégzést is ígér.

Az új rendszerrel a fejlesztők szokás szerint a Google által elvárt API-szint is feljebb kúszik, az Android Q felugró figyelmeztetésben jelzi majd a felhasználóknak, ha olyan appot indítanak el, amely 23-asnál (Android Marshmallow) korábbi API-szintet céloz. Ezzel párhuzamosan a Google Play-ben hamarosan az appok targetSdkVersion számát is 28-asra kell majd állítani, az Andorid 9 Pie-hoz igazodva.

Miután az újítások, főként az új biztonsági funkciók számos alkalmazást érintenek majd, a tesztelést érdemes már most megkezdeni, akár virtuális, akár fizikai készüléken. Az Android Q Beta 1 kiadás ehhez már elérhető a Pixel okostelefonok tulajdonosai számára - legyen szó bármelyik generációról, a Google ugyanis engedve a felhasználók kérésének, egészen az első Pixel modellekig visszamenőleg biztosít támogatást a rendszerhez, amely OTA frissítéssel is az eszközökre juttatható, a cég útmutatóját követve. A cég további részleteket a májusi Google I/O-ra ígér, addig is kezdődhet a találgatás, hogy milyen Q-betűs desszertről kapja majd nyáron a nevét az új, stabil Android kiadás.