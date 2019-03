Tovább csiszolja a Windows Sandboxot a legújabb Insider Preview

Új Windows 10 Insider Preview kiadást adott ki a Microsoft, a 18353-as buildszámú verzió már elérhető a Fast Ringre, azaz a rendszer legtempósabb frissítési körére feliratkozott felhasználók számára.

Az új kiadásban a Windows Sandbox különös figyelmet kapott - az "eldobható" asztali környezetet a vállalat tavaly jelentette be, lényegében egy lecsupaszított virtuális gépről van szó, amelyen a telepített szoftverek nem tudnak hozzáférni a gazdarendszerhez. A sandbox bezárásával az teljesen törlődik, beleértve a rajta futtatott szoftvereket és azok minden fájlját is, új sandboxot nyitva pedig a felhasználó egy friss Windows-telepítésnek megfelelő környezetet kap. A megoldás a Windows 10 Pro és Windows 10 Enterprise kiadások részeként lesz elérhető, használatához legalább 4 gigabájt RAM-ra, 1 gigabájt szabad lemezterületre, illetve két processzormagra van szükség.

A 18353-as Preview Buildben a Windows Sandbox tovább bontogatja szárnyait, kezdve a mikrofon-hozzáféréssel. Erre a Sandbox eddig nem adott lehetőséget, a frissítés azonban most többek között a csökkent képességű felhasználókat célzó, mikrofonos bevitelre támaszkodó kisegítő lehetőségeknek is utat nyit. A hangalapú beviteli eszközöket az új kiadásban a Windows Sandbox config fájlban lehet konfigurálni. Ugyancsak a kisegítő opciók sorát bővíti az új kiadással bekapcsolt Shift + Alt + PrintScreen billentyűkombináció, amellyel a kontrasztos megjelenítési mód kapcsolható ki és be a sandboxokban. A Microsoft emellett a hibás időzóna-szinkronizációt is javította az egyszer használatos környezeteknél, de szintén újdonság a Ctrl + Alt + Break kombó is, amellyel a teljes kijelzős mód kapcsolgatható.

A vállalat emellett több rendszerszintű hibát is javított az új buildben, mint a memcpy-bug, amely miatt egyes driverek fagyást okozhattak a frissítések során bizonyos rendszerekben, illetve egy másik hiba, amely miatt a régióbeállításokat volt hajlamos elfelejteni a rendszer.

Persze miután Preview kiadásról van szó, továbbra is akadnak még bugok a 18353-as buildben, a csalásgátló szoftvereket használó játékok indításakor például előfordulhat "zöldhalál", más néven bugcheck, a jól ismert BSOD előnézeti kiadásokra szabott megfelelője. Az új kiadásban a Creative X-Fi hangkártyák sem működnek megfelelően, ennek megoldásán a Microsoft már a gyártóval együttműködve dolgozik, valamint egyes Realtek memóriakártya-olvasókkal is vannak még problémák. A vállalat egy további bug javításán is dolgozik, amely az előnézeti kiadások VMware-es telepítését és frissítését akadályozza meg. Az új kiadás tehát már elérhető a vállalakozó kedvű felhasználók számára, akik a Fast Ring frissítési körben próbálhatják azt ki.