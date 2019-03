Swift 5 támogatással jön a Swift Playgrounds új bétája

Már kipróbálható az Apple programozásoktatásra szánt Swit Playgrounds szoftverének legújabb, 3.0-s verziószámú bétája - igaz egyelőre csak a TestFlight programban feliratkozott tesztelők számára.

Az iPaden elérhető, elsősorban diákokat célzó alkalmazás 2016-ban debütált, célja pedig, hogy játékos környezetben segítsen megismerkedni a vállalat Swift programozási nyelvével. A megoldás 2017-ben az 1.5-ös verzióban már a Bluetooth kapcsolattal rendelkező robotikai platformok, mint a LEGO Mindsotrosm Education EV3, a SPRK+ vagy a Parrot drónok rendszereinek támogatását is bevezette, az ezekre támaszkodó robotok is szintén vezérelhetők a Swift Playgroundsban íródott szoftvereken keresztül. Az Apple oktatószoftvere jelenleg 2.2-es stabil verziójánál tart.

A Swift Playgrounds legfrissebb bétája, már az ugyancsak béta verzióban elérhető Swift 5-tel is használható - noha ahogy az Apple is rámutat, ez egyelőre okozhat problémákat a nyelv korábbi verzióiban íródott kódokkal. Az alkalmazás emellett új forrásszerkesztő fület, illetve a Playground Booksban tárolható, igény szerint importálható kódrészleteket is hoz. Miután béta verzióról van szó, persze érdemes bugokra is számítani, az Apple szerint például a munkamenetek rögzítésekor előfordulhatnak még fagyások - ezeket a cég igyekszik minél hamarabb kigyomlálni.

Az oktatóplatform jelenlegi legfrissebb, 2.2-es stabil verziója novemberben debütált, olyan funkciókkal, mint a harmadik féltől származó tartalmak hatékonyabb felfedezése. Az app ingyenesen letölthető az Apple alkalmazásboltjából, a frissen bejelentett 3.0-s bétát ugyanakkor a vállalat egyelőre csak a főverzió TestFlight tesztelésére feliratkozott felhasználóknak teszi elérhetővé. Miután azonban a Swift 5 várhatóan április környéki éles rajtja is közeleg, várhatóan már a Swift Playgrounds 3.0 széles közönség számára hozzáférhető, stabil verziójának élesedésére sem kell sokat várni.