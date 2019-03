Lapátolják a pénzt az OTP befizetős ATM-jeibe

A hitelintézet szerint ez a 2017-ben mértnek nagyjából háromszorosa, amely összesen 30 tonnányi befizetett bankjegyet jelent. Az OTP szerint ráadásul a napi átlagos befizetések száma, illetve azok összege is emelkedett, ez utóbbi átlagosan mintegy 20 százalékkal, az egy napon történt legmagasabb összbefizetés pedig meghaladta a 2 milliárd forintot. A szolgáltatás növekvő népszerűségét látva a bank a jelenlegi 200 mellé további 100 helyszínre telepít majd azonnali befizetésre alkalmas új, érintőképernyős automatát.

"A tavalyi évben a befizetések közel harmada a fiókok zárva tartása alatt (17 óra és 8 óra között) történt. Az ügyfelek számára tehát jelentős előnyt jelent a munkaidőn kívüli befizetések lehetősége. Látva a szolgáltatás népszerűségét, szeretnénk még kényelmesebbé és még több ember számára elérhetővé tenni ezt a megoldásunkat, így az idei év során további 100 új, okos ATM kihelyezését tervezzük országszerte" – mondta Kéner Zsolt, az OTP Bank senior üzletfejlesztési menedzsere.

A bank szerint tehát az ügyfelek egyértelműen igénylik a korszerű megoldást. Ez persze nem csoda, hisz a kis összegű fióki készpénzbefizetésnél kevés feleslegesebb, időpazarló ügyintézés létezik. Az OTP szerint ráadásul az azonnali befizetéssel az ATM-ekbe került készpénz közel 90 százaléka visszaforgatható a pénzfelvételkor - ezzel magasabb rendelkezésre állást biztosítva az ügyfelek számára és csökkentve a készpénz-logisztikai költségeket. A rendszer tehát nem csak az ügyfél, de a bank számára is előnyös, annak hála ugyanis szabad szemmel is jól látható erőforrásokat lehet megtakarítani.

Csak az ATM okos

Az OTP Bank 2016 őszén kezdte meg a készpénzbefizetésre is alkalmas, okos ATM-ek telepítését országszerte, azóta pedig már a konkurensek egy része (pl. Erste, K&H) is erre az útra lépett. A hamarosan 300 darab ATM-ből álló rendszer ugyanakkor továbbra is tartogat hiányosságokat és kellemetlen meglepetéseket. Egy ilyen, hogy az OTP látszólag képtelen naprakészen tartani az ATM-ek listáját, így a befizetésre képes automaták egy része nincs ott a bank térképes keresőjében, nagyban nehezítve azok igénybevételét.

Az OTP térképe szerint Budapest belvárosában alig van befizetős ATM-je, a gyakorlat viszont mást mutat

Ennél kellemetlenebb, hogy bár a befizetett összeg látszólag azonnal megjelenik az ügyfél folyószámláján, azt a rendszer zárolja, elkönyvelése pedig csak egy nappal később történik meg. Ezért folyószámla-hitelkeret esetében a bank lehívási díjjal lepheti meg ügyfeleit. Amennyiben ugyanis a számlatulajdonos még annak melegében átutalná a befizetett összeget, könnyen hitelbe csúszhat, mivel az ATM-es befizetést a könyvelésig csak kártyás vásárlásra lehet felhasználni. Bár a tapasztalatok alapján egy reklamációért cserébe az OTP egyszer jóváírja az így keletkezett költséget, az ilyen kellemetlenségek elvehetik az ügyfelek kedvét a további befizetésektől. Ugyancsak hiányosság, hogy a szolgáltatás kizárólag betéti kártyával használható. Bár az OTP régóta ígéri a hitelkártyás tartozás rendezésének lehetőségét is, az mindmáig csak a konkurensek készpénzbefizetésre alkalmas ATM-jeinél valósult meg.