A Google Home hangszórókba is beférkőzhet az Apple

Felhasználói visszajelzések alapján olybá tűnik, az Amazon Echók után a Google Home okoshangszórókba is beköltözik az Apple Music. Az árulkodó jelet a MacRumors egyik olvasója szúrta ki. A Google Home alkalmazás legújabb verziójában felbukkant az Apple zenestreaming szolgáltatásának opciója is, habár az egyelőre nem működőképes. A Google egyelőre sem konkrét megerősítést, sem pedig cáfolatot nem közölt, a cég mindössze annyit nyilatkozott, hogy egyelőre nincs mondanivalójuk a Google Home fejlesztéseivel kapcsolatban. Ennek ellenére jó eséllyel már csak idő kérdése, és az Apple Music a Google okoshangszóróin is felcsendülhet majd. A cupertinói vállalat a közelmúltban kezdett nyitni szolgáltatásai és bizonyos technológiái előtt a konkurenseknél. A már említett Amazon Echo támogatás mellett a közelmúltban egyes televíziók AirPlay és iTunes támogatással gazdagodtak.

Ahogy az Amazon, úgy a Google hangszóróinál is is kézenfekvő okok szólhatnak a nyitás mellett. Egy tavalyi kutatás szerint az Alexa virtuális asszisztenssel szerelt termékek bő 40 százalékos piaci részesedéssel bírnak, miközben a második helyezett Google a piac körülbelül 26 százalékát tudhatja magánénak. Az első két helyet stabilan tartó cég mögött az Apple messze lemaradva, valahol a negyedik helyen kullog 6 százalék körüli okoshangszórós részesedésével. Ez számszerűen 600 000 HomePod hangszórót jelentett, miközben az Amazon és a Google ennek összesen több mint tízszeresét értékesítették a tavalyi első negyedévben.

Az Apple Music nyitásával potenciális több millió új eszközön csendülhet fel az Apple szolgáltatása. Az előfizetőknek majd nem feltétlenül kell megvásárolni a rendkívül drága, nettó 350 dolláros HomePod okoshangszórót, a jó minőségű kihangosításához elég lehet például a 100 dolláros Google Home is. Ez természetesen hozzáadott értéket jelenthet a Google hangszóróinak, amelyek így a YouTube Music, a Google Play Music, illetve a Spotify mellett várhatóan a Apple Musicot is támogathatják.

Bár a Google zenei szolgáltatásai és az Apple Music közvetlen konkurensek (akárcsak a Spotify), előbbi fél számára a zenestreaming piac leigázásánál fontosabb az okoshangszórók, illetve a Google Assistant ökoszisztémájának kiterjesztése. Egy korábbi felmérésből kiderült, hogy az okoshangszórók tulajdonosai legtöbbet zenehallgatásra használják eszközeiket, így az azokon elérhető zenestreaming szolgáltatások bővítése kézenfekvő fejlesztési irány. Eközben az Apple Music előfizetőknek Google Home hangszóró mellett sem kell majd lemondaniuk az egyszerű kihangosításáról. Ez nem csak az iPhone-t vagy iPadet használók számára lehet jó hír, ugyanis az Apple Music évek óta Androidra is elérhető, tehát a szolgáltatáshoz eddig sem volt feltétlenül szükség Apple eszközre.