Egy hetes akkuidőt ígér az Energizer okostelefon-monstruma

Ahogy általában a nagy konzumerelektronikai expók, úgy Mobile World Congress sem volt mentes a nagy bejelentések mellett az egészen elvetemült koncepcióktól - mint az Energizer Power Max P18K Pop névre hallgató okostelefonja. A készülék nem hajtogatható kijelzővel, extrém képaránnyal vagy 5G támogatással igyekszik kitűnni a mezőnyből, sokkal inkább a brutális, 18000 mAh (!) kapacitású akkumulátorával.

Persze a számos külső akkut is megszégyenítő telep nem mondható túl kompaktnak, ami a telefon megjelenésére is rányomja a bélyegét: egy valóságos tégláról van szó, a 18 milliméter vastag eszköz közel háromszor vaskosabb egy átlagos okostelefonnál. A készülék súlyára vonatkozó adatokat a gyártó egyelőre nem közölt, ugyanakkor a fémkerettel övezett okostelefon jó eséllyel közelharci fegyverként is sikerrel bevethető. Az Energizer brandet egyébként a francia Avenir Telecom licenceli, annak szárnyai alatt már számos készülék napvilágot látott, amelyek között 16000 mAh-s teleppel szerelt modell is volt, a P18K irdatlan akkuja azonban a cég számára is egyéni rekord.

A vállalat a monstrumtól egy feltöltéssel kerek egy hetes üzemidőt ígér - ez hasonló kapacitás mellett egyáltalán nem elrugaszkodott vállalás. A cég szerint továbbá a telefon akár 48 óra folyamatos videólejátszásra is képes. A méretes akkunál persze a töltés is hosszabb procedúra, mint a manapság megszokott gyorstöltős csúcsmodellek fél-egy órás körei: a cég egy az Engadgetnek nyilatkozó szóvivője szerint a nulláról teljes töltéshez a készüléknek nem kevesebb mint 8 órára van szüksége. Kicsit rosszabb alvóknál tehát még az sem biztos, hogy a lefekvés környékén töltőre tett telefon reggelre 100 százalékot mutat majd.

A telefonnál kifejezetten hasznos lett volna a már a Huaweinél és Samsungnál is látott kétirányú vezeték nélküli töltés támogatása, hiszen az eszköznek bőven van miből osztozkodni akár a vezeték nélkül tölthető kiegészítők, akár az ismerősök lemerülőben lévő eszközei számára. Sajnos azonban ez a funkció nem jutott el az eszközre - talán majd jövőre.

A tiszteletet parancsoló kulisszák mögött egyébként erős középszintű hardver lapul, egy négy, 2 gigahertzes Cortex-A73 és négy, hasonló órajelő Cortex-A53 magot tartalmazó Mediatek Helio P70 processzorral az élen, amelyhez 6 gigabájt RAM és 128 gigabájt belső tárhely párosul, utóbbi microSD kártyával bővíthető. A hátlapon egy 12, 5 és 2 megapixeles felbontású szenzorokkal ellátott kameratriót találunk, utóbbi mélységérzékelőként funkcionál. Noha az Energizer P18K-nál vastagabb telefont manapság nem egyszerű feladat találni, a kamerák még így is kitüremkednek a hátoldalból - és a 3,5 milliméteres audio jacknek sem jutott hely a gigászi készülékházban.

Az előlaphoz kanyarodva, azon egy 6,2 hüvelykes, 19:9-es képarányú IPS kijelző feszül, 1080x2280 felbontással és 407 PPI-s pixelsűrűséggel. A panel teljes egészében kitölti az előlapot, csak az alsó perem lett egy hajszállal vaskosabb mint a maradék három, szinte teljesen leborotvált káva. Az előlapi kameráknak ennek megfelelően nem a kijelző környékén, hanem egy a készülék tetején középen kinyíló panelen jutott hely - nem véletlen a többes szám, a telefonon ugyanis két szelfikamerát találunk, egy 16 megapixeles szenzor és egy 2 megapixeles mélységérzékelő formájában. A kamerapanelt kinyitva a telefon egyébként szemből egy masszív ceruzaelemre emlékeztet, ami jól illeszkedik a brandhez.

Az irdatlan akkura vágyóknak várhatóan 600 euró környéki összeget kell majd kicsengetni az Energizer Power Max P18K Popért, a szörnyeteg a tervek szerint idén nyáron debütál.