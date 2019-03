Máris itt vannak az 1 terás microSD kártyák

1 terabájt kapacitású microSD(XC) kártyákat mutatott be a Micron és a Western Digital (utóbbi SanDisk márkanéven). A memóriakártyák rádupláznak az eddigi csúcsot jelentő 512 gigabájtra, hála a legújabb 3D NAND technológiának. Az 1 terás termékekben a legnagyobb bitsűrűséget nyújtó, 96 rétegű QLC fejlesztés dohog, ennek köszönhető az új rekord. A kártyák nem csak tárhelyben, de átviteli sebességben is kielégíthetik az igények legjavát, azokról akár alkalmazásokat is lehet futtatni az A2 plecsninek megfelelően. A rekorder kapacitás mellé persze most is igen borsos ár társul, a WDC/SanDisk nettó 450 dollárért dobja piacra termékét valamikor áprilisban.

Bár utóbbi cég egyelőre nem erősítette meg, de 1 terás kártyájába borítékolhatóan a BICS4 fantázianévre hallgató fejlesztés legnagyobb tagja került. A 96 rétegű QLC, azaz cellánként négy adatbit tárolására képes lapka 1,33 terabit, vagyis 166 gigabájt nettó tárkapacitással rendelkezik. A szilíciumból több darabot is egybe lehet "csomagolni". Erről van szó az új microSD esetében is, amely nyolc lapkát tokoz egybe. A WDC a fejlesztés egy korábbi szakaszában még arról beszélt, hogy az új NAND család 256 gigabittől 1 terabitig kínál majd kapacitást TLC, illetve QLC cellákkal, ezt azonban végül sikerült 33 százalékkal felülmúlni, ennek is köszönhető az 1 terabájtos microSD születése.

Hasonló fejlesztést rakott össze a Micron, amely c200 típusjelzés alatt dobja piacra kapacitásrekord memóriakártyáját. A termék 100 MB/s-os szekvenciális olvasásra és 95 MB/s-os szekvenciális írásra képes, ezzel pedig megfelel a V30-as osztálynak, amelynél semmilyen körülmények között nem eshet 30 MB/s alá az írási érték. A Western Digital állítja, SanDisk Extreme márkanév alatt piacra kerülő terméke ezt felülmúlja. A kártya állítólag 160-170 MB/s-os szekvenciális olvasási és írási tempóra is képes, azonban ezt az UHS-I busz legfeljebb 104 MB/s-os áteresztőképessége miatt egyelőre nem lehet kiaknázni.

Ettől függetlenül érdemes egy picit elmélázni a NAND-os fejlesztések elmúlt néhány évén, amelynek hála 1 terabájt adat tárolás már ujjbegynyi területen is megoldható. A gyártók évek óta folyamatos versenyt futnak, hogy minél magasabbra tornásszák fel a gyártási költségek szempontjából kritikus bitsűrűséget. A paraméter növelésével egységnyi területen nagyobb tárkapacitás alakítható ki, olcsóbban. Ennek egyik, a vásárlópiac szempontjából üdvözlendő következménye az árak folyamatos mérséklődése, mely a következő hónapokban, illetve években várhatóan tovább folytatódik. 2021-re a jelenleginek nagyjából másfélszeresére nőhet a 3D NAND lapkák rétegeinek száma. Az idei évet a 96 rétegű fejlesztések határozzák majd meg, jövőre viszont 120 környékére léphet fel a mutató, egy évvel később pedig már 140 darabot is meghaladhatja a rétegek száma.