Részletesebb helykövetési beállításokat ad Andoridon a Facebook

Új beállítási lehetőségekkel adna nagyobb kontrollt megosztott adataik felett felhasználóinak a Facebook. A közösségi óriás bejelentette, androidos alkalmazásában a földrajzi helyhozzáférés menüpontját frissíti, hogy a felhasználók részletesebben szabályozhassák, mennyi adatot osztanak meg pozíciójukról.

Az új opcióval megszabható lesz, hogy a felhasználó hozzájárul-e, hogy a Facebook akkor is hozzáférjen az adott készülék lokációjához, mikor az alkalmazás csak a háttérben fut. Eddig egy sor funkció használatához, mint a pozíciót egyes ismerősökkel folyamatosan megosztó "Ismerősök a közelben" (Nearby Friends), kiterjedt helyhozzáférést kellett adni a szolgáltatásnak, beleértve Helyelőzmények (Location History) engedélyezését is. Ez utóbbival a Facebook akkor nem csak ráláthatott a felhasználó földrajzi pozíciójára akkor is, mikor az nem használta az alkalmazást, de el is tárolta annak korábbi tartózkodási helyeit.

A frissítéssel azoknál a felhasználóknál, akik korábban engedélyezték a Helyelőzmények funkciót, alapértelmezetten bekapcsolva marad a helyadatok követése a háttérben, akik pedig nem, azoknál a funkció ennek megfelelően nem lesz aktív. A Facebook ígérete szerint a bekapcsolt Helyelőzményeket használókat a frissítést követően felugró üzenetben is értesíti az új opciókról, akiknek így igény szerint lehetőségük lesz lekapcsolni a folyamatos követést.

Az Android platformmal szemben iOS-en már korábban is lehetőség volt a helyadatok megosztásának hasonló szabályozására. Az Apple platformján a felhasználók választhatnak, hogy a Facebook app soha nem férhessen hozzá pozíciójukhoz, csak az az alkalmazás használata során tudja használni a helyadatokat, vagy mindig megkapja azokat. Az androidos felhasználókkal párhuzamosan mindenesetre a cég iOS-en is kiküld egy értesítést az engedélyek felülvizsgálatára.

Nem csoda, hogy a vállalat az utóbbi biztonságot vagy a személyes információk védelmét szolgáló kisebb újításokat is igyekszik előtérbe tolni, miután a felhasználók túlzott követése miatt a közelmúltban többször is tűz alá került. Legutóbb a német versenyhatóság kezdte szorongatni a vállalatot, a felhasználói adatok engedély nélküli kombinálása miatt annak különböző szolgáltatásaiban - a hasonló megrovások Facebook olyan nagyszabású terveit is meghiúsíthatják, mint csevegőappjainál a háttérrendszerek tervezett összevonása.