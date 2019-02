Megnyitotta banki API-jait az MKB

Megnyíltak az MKB Bank API-jai: a pénzintézet bejelentette, február 7-ével élesítette nyílt banki platformját, a PSD2 EU-s direktívának megfelelően. A fintech cégeknek így már lehetőségük van munkához látni az MKB rendszerével és szolgáltatásaikat a bank ügyfelei számára is elérhetővé tenni, biztonságos keretek között.

A bank a nyílt platformot a hazai FintechBlocksszal együttműködve hozta létre. A magyar startup, amelynek csapata az elmúlt években egy sor díjat bezsebelt, a FintechBlocksszal a különböző banki API-kat hozza közös nevezőre: leveszi a hosszas egyenkénti integráció terhét a területen próbálkozók válláról és egy köztes réteget képezni a banki API-k és a külső felektől származó pénzügyi szolgáltatások között. A megoldás ezzel egyetlen lépésre redukálja az egyébként hosszas beépülési feladatokat. A koncepció a bankok és az ügyféladatokra vadászó fintech startupok számára is előnyös, miután mindkettőnek megspórol egy sor feladatot, és kvázi közvetlen elérést ad az ökoszisztéma teljes másik oldala felé. A csapat nevéhez fűződök egyébként a Wyze PFM megoldás és az Aggreg8.io banki adataggregátor is.

Az eltérő API-k problémáján egyébként már több szervezet is dolgozik, többek között a Berlin Group, illetve az Open Banking Implementation Entity munkacsoportok is létrehozták már saját javaslataikat az API-k szabványosítására, ezek az Európai Biztottság Fintech Akcióterve alapján az idei év második negyedében kerülhetnek nyilvánosságra. Az MKB a FintechBlocksszal való együttműködéssel egyelőre letudta ezt a problémát, persze kérdés, hogy ha jövőben megjelennek kötelezően követendő API-szabványok, azt elég lesz-e a pénzintézeteknek egy a hazai startupéhoz hasonló megoldással áthidalni, vagy házon belül kell átrajzolniuk API-jaikat.

Az MKB bank mindenesetre közleménye szerint az elmúlt időszakban már többször is sikeresen tesztelte saját nyílt banki platformját, amelyre már 2017-ben az MKB Fintech Akadémián részt vevő startupokat is ráeresztette, azaz összesen mintegy 150 fejlesztőt, de tavaly a Fintech Hackathon keretében is készültek a rendszerre támaszkodó megoldások. A nyílt platformnak is megágyazó, az Oracle FlexCube-ra építő új háttérrendszerét a bank tavaly júliusban állította élesben is munkába, némileg göröngyös rajt után.

A pénzintézet még időben van, a nyílt banki API-kra, valamint az erős ügyfél-hitelesítésre (Strong Customer Authentication - SCA) vaonatkozó EU-s direktíva szerint ugyanis legkésőbb 2019. március 14-ig kell a pénzintézeteknek rendszereikhez hozzáférést biztosítaniuk a külső fejlesztők számára, hogy azok elkezdhessék tesztelni megoldásaikat a rendszereken - ez persze már így is jócskán elhalasztott határidő, az eredeti, 2018 elejére kitűzött dátumot a felelős szabályozók nem meglepő módon kénytelenek voltak egy évvel kitolni. A márciusi időpont pedig még így is csak "puha" határidő, ahogy azt a FintechZone is írja, az API-k kötelező, éles megnyitásának határideje 2019. szeptember 14.