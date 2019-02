Chris Mattheisen a Microsoft Magyarország új ügyvezetője

A telekommunikációs guru, Mattheisen igazolása csak első hallásra tűnhet váratlannak. A Microsoft Magyarországnak ugyanis tavaly nyár óta nincs állandó ügyvezető igazgatója, az előd Szentkuti Gabriella július elején utód nélkül távozott. Mattheisen egyelőre nem beszélt konkrét terveiről, de az elmúlt néhány év eseményi alapján bőven akadhat majd feladata a szakembernek.

"Nagy izgalommal csatlakozom a Microsoft csaptához. A felhő, a big data, a dolgok internete, a mesterséges intelligencia, de még a kiterjesztett- vagy a virtuális valóság is mára a technológia fejlődésének meghatározói, a Microsoft pedig mindegyik területen vezető szerepet tölt be. Új pozíciómban arra fogok törekedni, hogy a magyar vállalkozások és szervezetek maximálisan kiaknázhassák az ezekben a technológiákban rejlő lehetőségeket" – köszönt be némileg sablonosan az amerikai származású Christopher Mattheisen.

A szakember 2018. július 1-jei hatállyal távozott a Magyar Telekom éléről és igazgatóságából. Mattheisen 19 évet töltött el a társaságnál, illetve annak jogelődjeinél, ebből 12 évet a vezérigazgatói poszton. A vezető távozása bár szakmabeliek szerint nem volt teljesen váratlan, a gyorsasága mégis meglepetésként érte az iparágat, valamint a cég dolgozóit egyaránt. Mattheisen saját maga kezdeményezte a munkaszerződése felbontását, bevallása szerint saját vállalkozásaival kívánt foglalkozni. A korábbi terv végül tiszavirág-életűnek bizonyult, bő fél évet követően ismét nagyvállalati közegben találhatja magát a szakember.

Érdekes egybeesés, hogy Mattheisen távozásával gyakorlatilag egyidőben lépett le a Microsoft Magyarország éléről Szentkuti Gabriella. Szintén párhuzam, hogy a hivatalos közlemény szerint Szentkuti is saját döntéséből távozott a cég hazai leányának éléről. A HWSW korabeli információi szerint Szentkuti Gabriellát eredetileg is 3 éves mandátummal nevezték ki a Microsoft Magyarország élére, így távozása alapvetően nem volt váratlan. Ezzel szemben meglepetés volt, hogy nem nevezett meg állandó utódot a vállalat, így Bábel Gabriella személyében egy ideiglenes ügyvezető kezébe került az irányítás.

Ahogy a HWSW tavaly júliusban megírta, Szentkuti Gabriella igen viharos három éven vezette keresztül a Microsoft Magyarországot. Egyrészt a korábban régiós (sőt, globális) szinten is fantasztikusan teljesítő hazai szervezet kiugró eredményeit a cég már nem tudta újra és újra megugrani, így felülről komoly nyomás alá került. Szentkuti vezetése alatt indult a Microsoft Magyarország nagy átalakulása is, a cég hagyományos mérnöki és háttértámogató szervezetből egyre inkább értékesítővé vált. Ennek egyik következménye is lehetett az MVP-program megnyirbálása. A Microsoft Most Valuable Professional díjat a külsős szakértőknek adományozta a Microsoft, tavaly azonban drámaian visszaesett az elismert szakemberek száma. Végül, de nem utolsó sorban Szentkuti-érához kapcsolódik (bár gyökerei sokkal korábbra nyúlnak vissza) a kormányzati szoftverbeszerzések ügye, amelynek kapcsán belső etikai vizsgálatot is indított a vállalat, melynek eredményeképp kirúgta a magyar kormányzati beszállítók döntő részét.

Bár Mattheisen, illetve a Microsoft Magyarország egyelőre nem részletezte közép- és hosszú távú közös céljait, a felsoroltak alapján lenne mit rendbe tenni a hazai szervezetnél. A Telekomnál lehúzott majd két évtized alatt a széttagozódott márka- és termékstruktúrával rendelkező távközlési cégből integrált szolgáltatót faragott a szakember. Hasonló eredmények eléréséhez azonban nem lesz elég Mattheisen gyakorlat és képessége, ugyanis a Nadella-féle Microsoft központosított rendszere az országos leányvállalatoktól a régiós központokba, illetve az amerikai főhadiszállásra húzta vissza a fontosabb döntéseket, nagyban leépítve a hazai döntéshozási kompetenciát is.