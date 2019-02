Kevesebb mint egy év után bezár a Razer Game Store

Nem volt hosszú életű a Razer online játékboltja, a vállalat kevesebb mint egy év működés után jelentette be, február végén bezárja a Razer Game Store-t. A felület még tavaly áprilisban rajtolt, azon a Steam és Uplay platformokon elérhető játékokhoz árult kulcsokat a cég, ugyanakkor nagyon úgy tűnik, az elmúlt időszakban a boltnak nem sikerült beváltania a Razer hozzá fűzött reményeit. Ahogy a vállalat fogalmaz, a Game Store kapuit "újraszervezési terveinek" részeként zárja be, arra ugyanakkor egyelőre nem tért ki részletesen, hogy ez milyen további intézkedéseket jelent majd.

Természetesen a Razer Game Store-ban vásárolt játékok az online bolt bezárását követően is játszhatók maradnak, ehhez a vállalat az említett Steam és Uplay kulcsokat emailben is kiküldte játékosoknak, amelyek birtokában az ismert szolgáltatásokban aktiválhatják a Razernél vett címeket, ezt ugyanakkor még a zárás, azaz február 28. előtt meg kell tenniük. A vállalat ugyanígy teljesíti a leadott előrendeléseket is, akinek tehát még nem érkezett meg a korai szakaszban megrendelt játéka, továbbra is számíthat rá, az eredeti menetrendnek megfelelően. A kedvezményre jogosító kuponokat viszont érdemes február végéig felhasználni, azok ugyanis a Game Store végével maguk is törlődnek - ezeket ugyanakkor ne keverjük össze a Razer Store-ra, azaz a vállalat hardvereit is tartalmazó boltra vonatkozó kuponokkal, amelyek értelemszerűen változatlanul használhatók lesznek.

A cég mindezek mellett egyelőre ismeretlen ideig a zárás után is megtartja a Game Store ügyfélszolgálatát, amelyet kérdéseikkel a zárás miatt érintettek emailben tudnak felkeresni. A Razer továbbá azt ígéri, a bolt megszűnését követően minden érintett partnerénél a felület kapcsán tárolt felhasználói adatokat törlését fogja kezdeményezni.

A zárás dacára a vállalat nem engedi el teljesen a játékok vonalát, ahogy ígéri, más szolgáltatásokon keresztül továbbra is lehetővé teszi majd a játékvásárlást. A cég itt elsősorban a Razer Gold virtuális kreditjére gondol, amellyel kedvezményes áron érhetők el különböző címek, illetve játékon belüli tartalmak - ezek a kreditek továbbra is elérhetők lesznek a vállalat felhasználói számára.