Elérhető a stabil Google Docs API

Új API-t kap a Google Docs, amellyel a Google elsősorban a vállalati felhasználók dolgát igyekszik megkönnyíteni. A Google Docs API-t a cég három fő területre szánja, ezek a tartalom- és munkafolyamat-kezelés, illetve nagy számú dokumentum automatizált létrehozása - ilyen lehet például a számlák, szerződések automatizált generálása, azok manuális megírása helyett. A REST API-ról nem most hallhatnak először a fejlesztők, azt a vállalat már a tavaly áprilisi Cloud Next konferencián már bemutatta, egészen idáig azonban csak preview kiadásban volt elérhető, mostantól azonban bárki igénybe veheti a stabil verziót is.

A megoldást a legtöbben valószínűleg a számlák automatizált kiállítására veszik majd igénybe, ugyanakkor a API számos egyéb feladatra is bevethető, például már elkészített dokumentumok frissítésére, akár képek vagy szöveg beillesztésével, törlésével vagy formázásával, de a megoldás a listákat is kezeli. Mindezek mellett különböző dokumentumok exportálására és importálására is lehetőség van az API-n keresztül, így a vállalati tartalomkezelő rendszerekhez is bevethetők.

A Zapier már saját platformját már össze is kötötte az API-val: a vállalat automatizációs szolgáltatást kínál, amellyel az ügyfelek különböző, általuk kijelölt szabályok mentén kapcsolhatják össze a használt webalkalmazásokat és automatizálhatják azok feladatait. A cég elérése most a Google Docs API-val is kiegészül, a támogatott webappok adatai már a dokumentumok önműködő létrehozásában vagy módosításában is szerepet kaphatnak.

A Google Docs API-t már most több nagyvállalat is használja, a Netflix például a dokumentációs munkafolyamatok automatizálására már a preview szakaszban elkezdte alkalmazni a megoldást, de a Mailchimp és Final Draft is aktívan használja az API-t. Az API-ról a vállalat már közzétette a részletes dokumentációt, azt az érdeklődők már most használatba vehetik.