Nagyot esett a Twitter felhasználószáma

Bevétel szempontjából egészen jó eredményt mutat a Twitter 2018-as negyedik negyedévi pénzügyi jelentése, de ez a felhasználószám változását tekintve már közel sem mondható el. A vállalat a tavalyi évhez képest 24 százalékkal több, 909 millió dolláros bevételt ért el, ami jelentősen meghaladja a Wall Street elemzőinek 860 millió dolláros várakozását. A többségében hirdetésekből érkező bevétel (791 millió dollár) nagyobb része (425 millió dollár) az Egyesült Államoknak köszönhető, a maradék része pedig általánosságban a többi régiónak. Ehhez pedig még 244 millió dollár nettó profit is társult.

Az aktív felhasználószámban viszont egyáltalán nem remekelt a cég, ugyanis havi 9 millióval használják kevesebben a közösségi oldalt mint egy évvel ezelőtt. Ebből 2 milliót az amerikai felhasználók tesznek ki, azaz 68 millió helyett már csak 66 millióan szokták havi rendszerességgel megnyitni az oldalt. A nemzetközi felhasználószám pedig 262 millióról 255 millióra esett egy év alatt. Mindez azt is jelenti, hogy 2018-ban folyamatosan egyre csak esett a havi aktív felhasználói bázis, és az elmúlt két évben soha nem használták még ilyen kevesen (összesen 321 millióan) a szolgáltatást. Úgyhogy a Twitter úgy döntött, a következő pénzügyi negyedéves jelentésben már nem fogja megosztani a havi felhasználószámot, hogy azt ne lehessen közvetlenül más közösségi oldalakkal összehasonlítani.

A vállalat szerint a csúfos felhasználószám-csökkenés több tényezőre is visszavezethető, mivel a cég kevesebb email értesítőt küld a felhasználóinak. Továbbá ahogy a Twitter már korábbi negyedévekben is hangoztatta, az alacsonyabb havi aktivitás a botokhoz és spamekhez kötődő tisztogatásból, a GDPR hatásaiból, az SMS szolgáltatási szerződések megszüntetéséből vagy fizetőssé tételéből is következik. A számok tehát legalább a valódi képet tükrözik az aktivitásról például az egy évvel ezelőtti eredményekkel ellentétben.

Mindenesetre a vállalat a havi aktivitás helyett a napi aktív felhasználószámot fogja megosztani a következő negyedévtől (eddig csak a százalékos változást árulta el), amely valamivel jobb képet mutat, de közel sem tökéleteset. A "monetizálható napi aktív felhasználók" jelenleg 126 millióan vannak a szolgáltatásban, azaz 11 millióval többen az előző évhez és 2 millióval többen az előző negyedévhez képest. Bár a Twitter szerint az adatok nem hasonlíthatók össze más közösségi oldalakkal, mivel a cég a bevételszerzési lehetőséget hangsúlyozza a bejelentett számokban. Tehát csak azokat a felhasználókat tünteti fel, akiknek reklámot tud mutatni, miközben a közösségi oldal saját weboldalára vagy alkalmazásába lépnek be - nem pedig más szolgáltatáson keresztül nézik meg a tweetjeiket. Mégis ez rögtön felhívja arra a figyelmet, hogy a Snapchatet például 186 millióan használják naponta, az Instagramot pedig 500 millióan. A Twitter igazgatói szerint azonban a konkurensek számadataiban nem egyértelmű, hogy azokból mennyinek tudnak valójában hirdetéseket mutatni.

A cég az utóbbi időben sok új funkciót elkezdett tesztelni vagy éppen terjesztett ki szélesebb körben, hogy ezzel valóban növelje a napi aktív felhasználószámot. A beharangozott újítások csak egy részét fogadták örömmel a twitterezők, de ennek ellenére legalább látszik a cég törekvése a jobb felhasználói élmény iránt. A befektetők azonban a törekvéseket most kevésbé értékelték, miközben a havi felhasználószám elég drasztikusan esett és a napi aktivitás sem mutat túl jól a konkurenciához viszonyítva. A részvényárfolyam ennek megfelelően 10 százalékot esett a kereskedés zárása utáni órákban.