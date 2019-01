Átmenetileg megálljt mondott a Huawei-nek a Vodafone

Tetőzni látszik Európában a kínai Huawei Technologies-t érintő kémügy, miután péntek délután a legnagyobb európai mobilszolgáltató, a brit székhelyű Vodafone közölte, csoportszinten felfüggeszti a gyártó maghálózati berendezéseinek telepítését - a döntés a már meglévő eszközök működésére nincs befolyással. A felsővezetés döntése szerint a szolgáltatónál addig nem üzemelhetnek be Huawei technológiát a maghálózatban (core network), amíg be nem bizonyosodik, hogy a cég állításának megfelelően semmilyen kémtevékenységet nem folytatott, vagyis nem játszott át információkat a kínai hírszerzésnek. Egyelőre nem világos, hogy a Vodafone magyar leányvállalatát a döntés pontosan hogyan érinti majd.

Az ügyben maga Nick Reed vezérigazgató nyilatkozott a sajtónak, kiemelve, hogy a döntésre azért került sor, mivel a Huawei túlságosan is "leegyszerűsítve" nyilatkozott a témában, vagyis ugyan mindannyiszor kategorikusan tagadta a kémvádakat, de mindez nem győzte meg eléggé sem a partnereket, sem az érintett titkosszolgálatokat. Reed hozzátette, az ügy megoldásán minden érintett nagy erőkkel dolgozik, a Huawei-t is beleértve, mely "rendkívül nyitottnak" bizonyul a vizsgálódásra. A kínai gyártó sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatában leszögezi, a jelenleg zajló 5G-s kiépítéseknek csak egy kisebb szeletét képezik a maghálózati bővítések, emellett a cég háláját fejezi ki a Vodafone-nak az eddig belé vetett bizalomért, valamint hangsúlyozza, hogy a jövőben is rá fog szolgálni erre a bizalomra.

A hír egy nappal azután érkezett, hogy kiderült, lengyelországi források szerint a helyi kormányzat arra készül, hogy Ausztráliához és Új-Zélandhoz hasonlóan minden 5G-s tenderből kitiltja a Huawei Technologiest, a potenciális résztvevők köre így jobbára az Ericssonra és a Nokiára korlátozódna. Lengyelországban a kémügy kapcsán éppen két hete tartóztattak le egy lengyel és egy kínai állampolgárt, előbbi korábban évekig a helyi nemzetbiztonsági ügynökség, az ABW tisztje volt, utóbbi pedig a Huawei lengyelországi leányvállalatának egyik igazgatója. A Huawei később elhatárolódott saját alkalmazottjától, akit azonnali hatállyal menesztett.

A Vodafone egész európai hálózatra kiterjesztett embargója bármilyen eredménnyel is zárul, most már szinte biztos, hogy visszavonhatatlan károkat okoz a régióban eddig töretlenül növekvő Huawei-nek. A cég jelenleg 35%-os piaci részesedéssel az egyik legjelentősebb telekommunikációs hálózati beszállítója az európai térségnek, a Vodafone-nal csoportszinten 2007 óta működik együtt. A vállalat számos vodafone-országban készítette elő az 5G-s generációváltást, vannak olyan piacok, ahol már a kiépítési fázisban tart a folyamat.

Kérdéses az is, hogy az 5G-s hálózatok idénre tervezett indulását mennyiben odázhatja el egy ilyen vizsgálat, ez a kimenetel mellett értelemszerűen függ attól is, mikor zárulhat a folyamat. Az ügy hazai vonatkozásaival kapcsolatban kerestük a Vodafone Magyarországot is, ahol konkrét, Magyarországot érintő fejleményekről nem kívántak nyilatkozni.

A Vodafone Magyarország 2012-ben cserélte le teljesen maghálózatát, a modernizácó során a Huawei eszközeit használta fel a cég.