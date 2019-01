Érdeklődés hiányában bezár a Facebook Moments

Elég kevesen használhatták a Facebook önálló fotótároló alkalmazását, mivel a közösségi óriás végül a Facebook Moments bezárása mellett döntött. Az app már egy ideje frissítést sem kapott, most pedig a cég az appon belül és emailben kezdte értesíteni a felhasználóit, hogy február 25-től nem támogatja tovább szolgáltatást, és elérhetőségét is megszünteti. Tehát a Moments felhasználói egy hónapot kaptak a képeik és videóik rendezésére, de az exportot még májusig elvégezhetik, amelyhez a vállalat egy külön funkciót is megjelentetett - hívja fel a figyelmet a CNET.

A fotós appot a vállalat még 2015-ben indította el, hogy a felhasználóinak a közösségi oldaltól egy különálló felületet biztosítson a fotóik feltöltésére és nézegetésére, hogy ne a saját készülékükön kelljen tárolni a tartalmakat. Sőt, a megoldásban a vállalat az arcfelismerő technológiát is bevetette a képeken szerelő ismerősök azonosításához - a felugró értesítésen keresztül a felhasználók könnyebben továbbíthatták is a képet a rajta szereplő ismerősüknek. Azonban nem csak a konkurens cégek saját megoldásai, mint például a Google Photos bizonyult a Moments vetélytársának az utóbbi időben, hanem a Facebook saját termékei is.

Az elmúlt egy-két évben a közösségi óriás egyre nagyobb fókuszt ad a Storiesnak, amellyel a felhasználók akár direkt üzenetben is elküldhetnek egy-egy képet barátaiknak - jegyzi meg a TechCrunch. Továbbá a facebookos albumok segítségével is meg lehet osztani a fotókat vagy videókat az ismerősökkel - igaz, a Momentsen keresztül a nem facebookos felhasználók is megnézhették a képeket, viszont csak a Momets app letöltésével. a Facebook nem közölt hivatalos számadatot az aktív felhasználók mennyiségéről, de a Sensor Tower adatai szerint 2015 óta az appot összesen 87 millióan töltötték le a Play Store-ból és az App Store-ból. Ezek szerint viszont a meglévő lehetőségek mellett már nem sokan volta kíváncsiak egy újabb különálló alkalmazásra, amelynek egyik klónjával egyébként a közösségi óriás Kínában is gyűjtött információkat iparági források szerint. Emellett viszont maga a Facebook sem fordított túl nagy figyelmet a fotós alkalmazásra, hiszen frissítéseket sem adott ki rá az utóbbi időben.

A Facebook termékmenedzsment csapatának igazgatója, Rushabh Doshi hozzátette, hogy a vállalat a fotómegosztást továbbra is fontosnak tartja, ezért a Facebook appon belül dolgozik majd tovább a lehetőségeken. Az utóbbi időben például a Stories több funkcióval bővült, így az Archive automatikusan tárol minden bejegyzést a történetekből, az archívumból pedig lehetőséget a fotók lementésére, amit pedig a felhasználók akár tovább is oszthatnak más szolgáltatásokba.

A Facebook a Moments-tartalmak exportjára több lehetőséget is ajánl egy külön letöltőoldalon keresztül, melyek közül az egyik pont a fotók Facebook-albumba mentése. Az albumok a "csak én" opciót kapják a láthatósági beállításokhoz, de azon a tulajdonosok nyilván változtathatnak, ha szeretnék megosztani a képeiket az ismerőseikkel a Facebook felületén. Továbbá a tartalmakat a saját eszközökre is le lehet tölteni a rendszeren keresztül, ekkor a felhasználó a letölthető fájl elkészültekor értesítést küld Facebookon, és emailben küld egy linket a fájl elérhetőségével, amelyet onnantól kezdve "néhány napon belül" le is kell töltenie a felületről.