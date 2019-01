Olcsó notebookokkal és új Teams funkciókkal célozza az iskolákat a Microsoft

Egy sor olcsó, az oktatási szegmenst célzó bejelentéssel készült az idei Bett oktatási konferenciára a Microsoft. A cég számos, a területre szánt Windows 10-es eszközt felsorolt, amelyek, a Lenovo, az Acer és a Dell gondozásában jelennek meg, továbbá a hét hibrid, illetve hagyományos notebook mellett több új, az iskolákat célzó Teams funkcióval is előállt.

A notebookok listáját a Lenovo nyitja, a nettó 189 dolláros indulóárú 100e-vel, amely a bejelentett modellek legolcsóbb darabja, de ezt a szegmenst célozza az érintőkijelzős 300e hibrid is, amely nettó 289 dollártól érhető el. A vállalat 14W modellje nettó 299 dollárról indul. Az Acer ugyancsak három géppel készült, a nettó 215 dolláros TravelMate B1, a nettó 299 dollárért hirdetett, 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt TravelMate Spin B1, valamint a nettó 319 dolláros TravelMate B1-141 formájában. A Dell a Latitude 3300 for Educationnel célozza meg az iskolákat, ez nettó 299 dolláért érhető el.

Az 12 és 14 hüvelyk között mozgó eszközök strapabíró kialakítást kaptak a fokozottabb iskolai igénybevételhez, az Acer B1 és Spin B1 például 1,2 méteres esést is kibír. A felsoroltak közül talán a Lenovo 300e a legérdekesebb, a hibrid esetében ugyanis az érintőkijelző nem csak kézzel vagy a mellékelt stylusszal, de akár egy mezei grafitceruzával is kezelhető. A Microsoft szerint ehhez az amerikai osztályozás szerint #2-es keménységű ceruzák vethetők be, ez Európában nagyjából a HB-nek felel meg. Mindezek mellett a cég az oktatásban is használt, tavaly bejelentett Surface Go táblagépekhez kifejezetten az iskoláknak szánt, Microsoft Classroom Pen stylust is bejelentett, amelyet az intézmények húszas csomagokban, nettó 40 dolláros darabáron vásárolhatnak meg.

Új Teams funkciókat kapnak a tanárok

Az oktatási célú Teams is frissül, a termék egyébként a Microsoft szerint szépen terjed az iskolák körében, tavaly a vállalat 251 százalékos növekedést könyvelhetett el az appnál. A cég igyekszik folyamatosan bővíteni az üzenetküldő funkcióit, ezek közé tartozik a Grade Sync nevű megoldás, amellyel a Teamsben feladott csoportos feladatokra adott jegyeket lehetőség nyílik automatikusan szinkronizálni az iskolában használt SIS (Student Information System) rendszerben tárolt adatokkal. Az egyelőre preview fázisban lévő megoldás a PowerSchool, Infinite Campus és Capita SIMS platformokat támogatja majd első körben, de a lista folyamatosan bővül.

Mindezek mellett a tanároknak már az iOS-es és androidos Teams appokból is lehetőség van osztályozni a beadott munkákat, a szolgáltatás továbbá Turnitin integrációval is kiegészül, ami a plágium-ellenőrzésben lehet segítségükre. A cég továbbá egyelőre béta címke alatt a tanároknak MakeCode platformjához is ingyenes hozzáférést ad, amelyen különböző számítástechnikai képzésprogramokat állíthatnak össze, hogy aztán Teamsen keresztül elérhetővé tegyenek a diákok számára. De a Microsoft a VR iskolai használatát is népszerűsítené, ezért a windowsos VR headsetek mellé az intézményeknek a VictoryVR-rel együttműködve 25 órányi ingyenes VR-tantervet is biztosít, számos tantárgyhoz.

Fizikai programnyelv

Végül, de nem utolsó sorban a vállalat a vakoknak és gyengénlátóknak szánt Code Jumper projektjének technológiáját a nonprofit APH (American Printing House for the Blind) szervezetnek adja át. A megoldás 2017-ben Project Torino néven mutatkozott be, lényegében egy "fizikai programnyelvről" van szó, amelyben a különböző funkciókhoz tartozó elemeket, amelyeket számos, gyerekeknek szánt vizuális programnyelvben színes blokkok jelölnek, kábellel egymáshoz kapcsolható fizikai eszközök helyettesítenek. A technológiát az APH a tervek szerint széles körben elérhetővé teszi majd az Egyesült Államokon kívül is, kezdve Ausztráliával, Kanadával, Indiával és az Egyesült Királysággal 2019-ben, de a későbbiekben további országokkal is bővül majd a lista.