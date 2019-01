Elege lett a YouTube-nak a veszélyes kihívásokból

Több ponton is frissítette a YouTube az irányelveit, melyek közül a legfontosabb a káros vagy veszélyes tartalomra vonatkozó szabályzat egyértelműsítése volt. A videós platform ugyanis eddig is kikötötte, hogy a vicces kihívásoknak és beugratásoknak nem szabad átlépniük "a határt", de most a vállalat bővebben kifejtette, hogy mit ért ez alatt. A szabályzat egyértelműsítését valószínűleg a netflixes Bird Box sorozat által elindított kihívás vonta maga után (#BirdBoxChallange), melynek során a résztvevők bekötött szemmel próbáltak különböző tevékenységeket végrehajtani. Az egyik ilyen kihívás autóbalesetbe is torkollt pár napja, bár sérülés nem történt a híradások szerint. A YouTube számára viszont mindez elég volt ahhoz, hogy lépjen a további káros vagy veszélyes tartalmak ellenében.

A frissített szabályzat szerint a bizonyos határvonal átlépését az olyan tartalmak jelentik, amelyek "erőszakra ösztönöznek, illetve súlyos egészségkárosodás vagy a halál kockázatát magában hordozó, veszélyes vagy jogsértő tevékenységek végrehajtására buzdítanak". A Bird Box kihívás mellett ide tartozik, és a YouTube név szerint is kiemeli a mosószerevést ösztönző Tide Pod kihívást vagy a felhasználókról az önmaguk (vagy mások) égését bemutató Fire kihívást. Emellett viszont a veszélyes vagy illegális tevékenységekre buzdító videók is kizártak, úgy mint a bombakészítésre vonatkozó útmutatók, a kemény drogok használata, egyéb kábítószerek, vényköteles gyógyszerek, alkohol, nikotint tartalmazó termékek, online kaszinók, hamisított dokumentumok és lopott hitelkártya-adatok.

Fontos kiegészítésként jegyzi meg a YouTube, hogy mostantól kezdve többféle beugratás bemutatása is tilos, amelyek súlyos testi sérülést okozhatna másoknak, vagy elhitetik az "áldozatokkal", hogy veszélyben vannak, mint például a betörést (invasion prank) vagy a kocsiból lövöldözést (drive-by shooting prank) szimuláló beugratások. Ezenkívül pedig a cég gyermekpszichológusokkal is egyeztetett, melynek következtében megtiltja az olyan beugratásokat, amelyek érzelmi sérülést okoznak a gyermekeknek, mint például a szülő halálának eljátszása vagy a gyerek magára hagyásának eljátszása, vagy a hibáztatása az okozott károkért.

Úgyhogy a jövőben a YouTube eltávolítja a felületről a közösségi irányelveket sértő videókat, de nem kizárólagosan a megnevezett kihívásokkal és beugratásokkal foglalkozik, hanem minden esetben kiértékeli az adott videó szabálysértő hatását. Egy tiltott videó feltöltése után a YouTube csak törli és a videót és elvesz néhány jogosultságot a felhasználótól (például az élő közvetítés jogát) 90 napig, azonban ha 90 napon belül többször is megsérti a videós az irányelveket, akkor a rendszer letiltja a csatornáját.

Tovább is van

A kihívásokon kívül egyébként még több megváltozott szabályra is felhívta a figyelmet a videós platform, amely mostantól a csatorna tiltását vonja maga után. Eszerint az egyénileg beállított indexképeknek is mindenképp meg kell felelni a közösségi irányelveknek, tehát a feltöltött videó hiába nem tartalmaz például pornográf tartalmat vagy grafikus erőszakot, ha a fedőkép nem felel meg a szabályzatnak. A probléma első előfordulásakor a rendszer csak egy automatikusan generált új képpel látja el a videót, amit újra meg lehet változtatni. Azonban a szabály többszöri megsértése esetén a YouTube elveszi az egyedi indexkép generálás jogát (amiről email értesítést küld, fellebbezési joggal); 90 napon belül a harmadik szabálysértést követően viszont a rendszer megszünteti a csatornát is.

Továbbá a külső oldalakra mutató linkeknek is figyelembe kell venni a közösségi irányelvekbe foglaltakat, úgyhogy a szabályzatot "határozottan megsértő" tartalmak linkeltávolítást vonnak maga után, mint például a spamre, pornográf oldalra vagy malware-re mutató hivatkozások. Ha az első alkalommal a rendszer a szabály megsértését tapasztalja, akkor egy figyelmeztető email kíséretében eltávolítja a linket. Viszont ebben az esetben is 90 napon belül három ilyen eltávolítás a csatorna tiltását vonja maga után, ami ellen lehet fellebbezni.

Mindhárom említett esetben a tartalomfeltöltők két hónapot kapnak, hogy a videóikból eltávolítsak a káros vagy veszélyes tartalmakat, a szabálysértő indexképeket és hivatkozásokat. Ez idő alatt a YouTube is végrehajthatja a tartalomeltávolítást, de a szabályzat frissítése előtt feltöltött tartalmak esetében mindez nem von csatornatiltást maga után. A mostantól feltöltött videóknál, indexképeknél és hivatkozásoknál viszont már oda kell figyelni a szabályokra, mivel a két hónapos türelmi idő lejárta után érvénybe lép a csatornatiltás lehetősége is.