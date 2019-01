Hirdetőbarát káromkodásokat tanít a YouTube

Tisztázni próbálja a YouTube a hirdetésbarát tartalmak feltételeit a Creator Inside-on megjelent videó és a Súgóban megjelenő új aloldal segítségével. Az elmúlt években ugyanis rengeteg panasz érkezett a videobloggerektől és más tartalomfeltöltőktől az érthetetlen demonetizációs rendszer miatt, ami előzetes figyelmeztetés nélkül veszi le a videókról a hirdetéseket, azaz fosztja meg a feltöltőket a pénzkereseti lehetőségtől - igaz, a 2017-es panaszhullámot főleg egy "félkész" gépi tanulási algoritmus okozta, ami lényegében az éles rendszeren tanult be.

Ezúttal nem változott semmilyen szabály a korábbiakhoz képest, viszont a meglévő szabályzatot a YouTube megpróbálja érthetőbben kommunikálni a felhasználók felé. A YouTube technikai csapata által feltöltött videó a trágár tartalmakra tér ki, azaz például hogyan szabad és nem szabad káromkodni a hirdetők megőrzéséhez, vagy mi tartozik a határeset kategóriájába, ami néhány hirdetőt sérthet a reklámjai közzétételében.

Monetizálható káromkodások

Elsősorban a címre, az indexképre és a videó kezdetére (egy pontosítás szerint az első 30 másodpercére) kell odafigyelni a videók készítésekor a YouTube monetizációs szabályokért felelős csapattagjának nyilatkozata szerint, hogy ezek ne tartalmazzanak trágárságot. Vannak azonban enyhébb kifejezések, amelyek az említett helyeken is szerepelhetnek és bármennyiszer kiejthetőek a videóban, magyarul ilyen például a "fene, franc, szar" (angolul például "dang, shoot, damn, hell" - vagy érdemes a The Good Place sorozatból tanulni), de sípolással a durvább szavak is eltüntethetőek a hirdetők megőrzéséhez.

Ezek a szavak nem szerepelhetnek a címben, az idexképen, a videó elején vagy sértő módon bárhol

Azonban azokat a szavakat, amelyek a televíziós főműsoridőben sem ejtenek ki a szereplők a szájukon vagy "nem szívesen mondod az anyukád előtt", azokat a YouTube sem látja szívesen a reklámokkal tűzdelt tartalmak között. Ha a videókészítők ilyen szavakat használnak a címben, az indexképen vagy többször említik a videóban "sértő vagy megvető jelleggel", akkor nem kapcsolhatják be mellé a hirdetéseket. Egyfajta határesetet képez, ha a videós nem az említett helyekre teszi a trágár szavakat, hanem például több alkalommal káromkodik (nem sértő módon) a teljes videóban, akkor több márka dönthet úgy, hogy nem hirdet a videóban - még akkor sem, ha a "csúnya szó" humoros, dokumentumfilm-készítési, híradási vagy oktatási céllal hangzik el.

Ez sem hirdetőbarát

A YouTube "oktatóvideója" kevesebb szót ejt a trágárságon kívüli, demonetizációt magával vonó tartalmakról, pedig ezek még súlyosabb vétséget jelentenek. Ilyenek lehetnek az előítéletes, megalázó vagy gyűlöletkeltő tartalmak egy védett csoport vonatkozásában (amely még sípolással sem megengedett) vagy akár a gyalázkodás egy konkrét személlyel kapcsolatban. Ezenkívül viszont még nagyon sok hasznos információ olvasható az új Súgó-oldalon, mely szerint többek közt az aktuális kényes eseményekről szóló tartalmak (például terrorcslekmény, háború, halál, más tragédia), súlyos valódi sérülések, állatkínzás, kiskorúak bántalmazása vagy nemi erőszak ábrázolása sem monetizálható.

Továbbá érzékeny kategóriát képeznek a burkolt szexuális tartalmak is, melyek közül a romantikus jelenet vagy a szexualitásról folytatott általános beszélgetés még megengedett, de a szexuális tevékenységekről folytatott beszélgetés vagy a fedett nemi szervek középpontba helyezése már határesetet képez, és persze a teljes meztelenség, a szexjelenetek vagy már akár az állatok párzásának bemutatása már teljes demonetizációt von maga után.

Fontos megjegyezni, hogy az említett szabályok a hirdetőbarát tartalmakra vonatkoznak, amennyiben a Partnerprogram tagjai monetizálni szeretnék a videóikat. Ettől függetlenül, ha valaki nem szeretne reklámokat megjelentetni a videójában, akkor szabadon káromkodhat bármikor, és ez nem jár a videó levételével. Azonban a Közösségi irányelveket minden YouTube-használónak be kell tartani a feltöltésekhez, a hirdetőbarát tartalmaknak való megfeleléstől függetlenül.