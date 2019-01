Nyugdíjba vonul a Chromecast Audio

Befejezi hangszóró-okosítójának gyártását a Google, a cég a napokban, különösebb felhajtás nélkül nyugdíjazta a sokak által kedvelt Chromecast Audiót. A lépésről először egy Reddit felhasználó számolt be, akinek karácsonyi készülékrendelését törölte a keresőóriás - a kivezetést aztán a vállalat az Android Police-nak nyilatkozva hivatalosan is megerősítette.

Közleményében a vállalat arról beszélt, "folyamatosan fejlődő" termékportfóliója számos audio-eszközt tartalmaz, ezért döntött a készülék kivezetése mellett - annak támogatását ugyanakkor nem zárja le, a jelenlegi Chromecast Audio tulajdonosok továbbra is változatlanul használhatják majd eszközeiket, noha azt nem tudni pontosan meddig.

A lépéssel a cég vélhetően a Google Home okoshangszórók, illetve a más gyártóktól származó, Google Assistanttal, illetve beépített Chromecast funkciókkal szerelt hangsugárzók felé igyekszik terelni a felhasználókat. A hangos tartalmak, zenék, podcastok chromecastos lejátszási lehetősége tehát nem veszik el az eszköz kivezetésével, ahhoz ugyanakkor már dedikáltan a funkcióval ellátott hangszórókat kell vásárolni. Ilyenekből már tengernyi van a piacon, a Chromecast Audio távozása persze így is fájdalmas, hiszen nincs többé lehetőség vele a meglévő, jól bevált hangrendszer felokosítására egy egyszerű jack aljzaton keresztül. A már kiépített otthoni infrastruktúrát lecserélni Chromecast támogatással szerelt eszközökre pedig sokkal költségesebb mulatság, mint a 35 dolláros kütyüt megvenni.

A kivezetéssel párhuzamosan számos üzlet le is árazta a készüléket - a Google saját online boltjában egészen 15 dollárig vitte le az árat - amelyeket a vásárlók a legtöbb helyen pánikszerűen el is kapkodtak.

Szerencsére az intézkedések nem érintik a hagyományos, tévére vagy egyéb kijelzőre köthető HDMI-s Chromecastokat, ugyanakkor utóbbiaknak is aggasztó jövőképet vetít előre, hiszen televíziókból is egyre több érkezik integrált Chromecast funkciókkal. Nem kizárt tehát hogy a későbbiekben a Google itt is hasonló stratégiát választ és megpróbálja inkább a megoldást tartalmazó tévék vásárlására rávenni felhasználóit, noha miután ezek a legtöbbek számára komolyabb befektetést jelentenek mint a hangszórók, a Google remélhetőleg kétszer is meggondolja, hogy elvágja-e a termékvonalat. Az mindenesetre biztató, hogy a Chromecastból a cég tavaly ősszel új verziót is piacra dobott, így jó eséllyel egy darabig még nem készül elbúcsúzni a tévéokosítótól.