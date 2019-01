Hárommilliárd letöltésnél jár a VLC

Fontos mérföldkőhöz érkezett a VLC, a népszerű videolejátszó már hárommilliárd letöltésnél jár - a látványos eredményt pedig a cég az androidos AirPlay-támogatás bejelentésével ünnepli. A funkciót a csapat egyik vezetőfejlesztője, Jean-Baptiste Kempf a CES-en, a Varietynek nyilatkozva jelentette be - a megoldással végre a lejátszót androidos eszközről használóknak is lehetőségük lesz annak tartalmát az Apple TV-ken keresztül (vagy hamarosan akár azok nélkül) a nagy képernyőkön is megjeleníteni. Az AirPlay támogatása a VLC mobilalkalmazásába várhatóan február hónapban érkezik meg.

De nem ez az egyetlen újdonság amire számítani lehet, a különböző, a HTC Vive-hoz hasonló, asztali PC-s VR szemüvegek natív támogatása is úton van a VLC felé. Ehhez Kempf szerint a csapat számos headset működését visszafejtette, hogy ne kelljen a gyártók SDK-ira támaszkodnia, amelyek több száz megabájttal hizlalnák fel a lejátszó méretét - ezzel szemben a Varietynek is demonstrált implementáció összesen egy megabájtnyi plusz kódot tartalmaz. A VR-es VLC megoldás egyébként egy virtuális mozi üzemmódot is ígér.

Mindezek mellett a cég egy újratervezett médiatár létrehozására is készül, hogy akár iTunesról is átcsábítsa magához a felhasználókat - noha Kempf igyekezett hangsúlyozni, hogy ezzel együtt nem egy gigantikus személyes zene- és videotárak kezelésére szolgáló médiacenter megoldást fejlesztenek. A csapat egy kisebb frissítést egyébként a napokban is kiadott, a 3.0.6-os verziószámú kiadás már az AV1 videoformátum esetében is támogatja a HDR tartalmakat.

Eközben már az új, 4.0-s főverzió is ott van a láthatáron, noha pontos megjelenési dátumot annak kapcsán még nem árultak el a fejlesztők, az mindenesetre már tudható, hogy a frissítés jobb skálázást és jobb minőségű HDR lejátszást hoz majd. Kempf továbbá azt ígérte, a VLC a későbbiekben új platformokra is utat talál, köztük a Sony PlayStation 4 és Nintendo Switch konzolokra, illetve a Roku készülékekre is.

Ahogy a Venturebeat is kiemeli, a fenti újítások azért is látványosak, mert a VLC alig egy tucat főből álló fejlesztőcsapatot tudhat maga mögött - ennek megfelelően persze el is tarthat egy ideig, míg az ígért funkciók a stabil kiadásba is megérkeznek.