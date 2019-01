Hamarosan indul a Flickr tisztogatása az ingyenes tárhelyeken

Dönteni kell a Flickr ingyenes szolgáltatáscsomagját igénybe vevő felhasználóknak, ha ezernél több fotót vagy videót töltöttek fel korábban tárhelyükre, hogy csökkentik a profiljukon tárolt tartalmaik számát vagy pedig áttérnek az előfizetős tagságra. A korlátot elért tagok már nem tölthetnek fel újabb tartalmakat az adatbázisba január 8-től kezdve, és csak február elejéig lesz idejük megmenteni a csak Flickrn tárolt tartalmaikat. Február 5-től kezdve ugyanis a rendszer törölni kezdi az ezren felüli feltöltésekkel rendelkezők régebbi tartalmait (egészen a limit eléréséig) a Pro tagságra nem váltók esetében - és ha valaki később vált át előfizetésre, akkor sem kapja vissza a törölt képeit.

A fotós platformot 2018 áprilisában vásárolta meg a képmegosztással és vizuális történetmeséléssel foglalkozó SmugMug a Yahootól, és azóta kezdődtek az átalakulások. Bár a Flickrről az utóbbi években nem igazán lehetett hallani, de a tavalyi közlemény szerint a felvásárláskor a szolgáltatás 75 millió regisztrált fotóssal és több mint 100 millió egyedi felhasználóval rendelkezett, akik már több tíz milliárd képet tettek közzé a felületen. Az egyéni fotósok mellett pedig cégek is használják a szolgáltatást, például a termékfotóik közzétételére.

Az akvizíciót végző SmugMug korábban is arról volt ismert, hogy teljesen független vállalkozásként nem a befektetők és nem is a hirdetők pénzéből működött, hanem a fizetős szolgáltatásokból. Bár akkor a cég vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy nem akarja a többnyire ingyenességéről ismert Flickrre kényszeríteni a saját üzleti modelljét, de ezek szerint a helyzet mégis inkább ennek megfelelően alakult. A Flickr ugyanis február 5-től kezdve csak a havi 7 dollárért vagy évi 50 dollárért előfizető Pro tagoknak fogja engedélyezni az ezernél több tartalom feltöltését.

A Pro előfizetéssel már korlátlan számú kép mentése engedélyezett eredeti felbontásban, reklámmentes felületen, probléma esetén a Flickr támogatásával. Továbbá a szolgáltatás tavaly november óta már mobilos statisztikákat is nyújt a tagoknak a profiljuk megtekintéséről. Ezenkívül különböző kedvezmények is elérhetőek az előfizetőknek, mint például 50 százalékos kedvezmény a SmugMug szolgáltatásához. 2019 "elejétől" pedig a cég ígérete szerint már 10 perc hosszúságú videókat is fel lehet majd tölteni a mostani 3 perces hossz helyett. Úgyhogy a SmugMug igyekszik több eszközzel is vonzóvá tenni a Pro tagságot a felhasználóknak, és várhatóan a jövőben is ezeket a funkciókat fejleszti majd.

Európában is sok helyen jelentették a szolgáltatás akadozását január 9-én (Outage)

Azonban azoknak, akik nem akarnak a Pro-verzióra váltani, valószínűleg sok tartalmat kell törölgetni, mivel a Flickr korábban egy terabájt ingyenes tárhelyet engedélyezett a fotósoknak, amibe azért elég sok feltöltés belefért. Mindez abból is látszik, hogy tegnap a felhasználók a szolgáltatás elérhetetlenségébe ütköztek, ami miatt nem csak a képeiket éppen letöltő felhasználóknak esett rosszul, hanem a Pro tagságot választóknak is, akik akár több órás kieséseket is tapasztalhattak. Az előfizetők érthető módon szóvá tették, hogy a befolyt összegeket a SmugMug a Flickr fejlesztésére, így a folyamatos elérhetőségére költhetné, vagy esetleg az elérhetetlenség idejére visszafizethetné az előfizetési díjakat.