Méretes szög került az Apple TV koporsójába

Az LG, a Samsung, a Sony, illetve a Vizio egyes újabb okostelevíziói is AirPlay 2 támogatást kapnak. A szabvány implementálásának hála már Apple TV beiktatása nélkül, közvetlenül lehet streamelni az iPhone, az iPad, vagy akár a Mac képét és hangját a készülékekre. A váratlan lépés hosszútávon komoly hatással lehet az Apple TV jövőjére, mely eszközt a vásárlók nagyobb része épp ezért, azaz valamely hordozható Apple termékének televíziós összeköttetéséhez szerezte be. Hab a tortán, hogy az érintett Samsung modellek egy füst alatt iTunes támogatással is bővülnek az azokra telepített alkalmazásnak hála, miközben az LG, a Sony, valamint a Vizio bizonyos termékei HomeKit integrációval gazdagodnak.

A szóban forgó négy gyártó esetében erősen eltér, hogy mely modellek kapnak támogatást. Az Apple oldalára felkerült lista szerint az idei készülékek nagy része érintett. Az LG (egyelőre) négy sorozatnál építi be az AirPlay 2 támogatást, ezzel szemben a Samsung hat szériát készít fel, melyekben ráadásul tavalyi modellek is szerepelnek (ezek firmware frissítést kapnak). A Sony az LG-hez hasonlóan négy idei sorozatát látja el támogatással, a Vizio pedig ötöt. Utóbbi cég tűnik a legbőkezűbbnek, a lista szerint ugyanis még a 2017-es P, M, E, illetve D széria is megkapja majd az AirPlay 2-t.

Utóbbinak hála viszonylag gyorsan és egyszerűen sugározható át a szabványt támogató Apple eszközök kép- és hangfolyama a készülékekre, legyen szó csupán a grafikus felületről, vagy akár lejátszott videóanyagról. A Samsung készülékeivel az iTunes-on megvásárolt tartalmakat is le lehet játszani bármiféle Apple hardver nélkül. A másik három gyártó HomeKit integrációval fejelte meg az AirPlay támogatást. Előbbi egységes, rendszerszintű integrációt nyújt a támogatott otthonautomatizálási rendszerekhez és okoseszközökhöz, távirányítható garázsajtótól a villanykapcsolóig.

Az Apple kissé meglepő pálfordulásának, illetve a gyártók kézenfekvő érdeklődésének hála tehát az említett funkciókat Apple TV nélkül is el lehet majd érni. Arról egyelőre még pletyka sincs, hogy az Apple kínálta-e fel a lehetőséget, vagy a gyártók kopogtattak a cupertinói üvegajtón. Előbbi az Apple TV gyenge eladásairól árulkodna, a feltétles módnak pedig az az oka, hogy a cég nem közöl erre vonatkozó adatokat negyedéves jelentéseiben. A televíziógyártók számára bizonyosan kapóra jött a lehetőség, a készülékek ugyanis csak tyúklépésben fejlődnek, a csereciklus jellemzően nagyon hosszú. Ezen kizárólag jól csengő, hasznos fejlesztésekkel lehet segíteni, az Apple eszközökkel rendelkező vásárlóközönség számára pedig épp ilyen lehet a szóban forgó támogatások beépítése.

Hamarosan búcsúzik az Apple TV?

Az AirPlay a cupertinói cég saját fejlesztése, azt mindeddig csak hang streameléséhez licencelte, így elsősorban különféle erősítőkben és hangszórókban kaphatott helyet a szabvány, képanyag sugárzásához Apple TV-re volt szükség. Mindez erősen megkérdőjelezi az Apple TV jövőjét, melynek szerepét pár év alatt szinte teljesen átvehetik az okos televíziók. Az Apple számára ez elsősorban az iTunes miatt lehet fontos, a támogatás kiterjesztésével lényegesen több nappaliban tudna gyökeret verni az egyre nagyobb hangsúllyal bíró tartalombolt. Ezen célt támaszthatja alá a pletyka, mely szerint a cég a Netflixhez hasonlóan saját tartalmak (sorozatok, filmek) gyártásán dolgozik, melyek értékesítéséhez kapóra jönne a televíziógyártók széles körű támogatása.