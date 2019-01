EKG-mérésre is képesek a Withings új okosórái

Új okosórával jelent meg a Withings az idei CES-en, amely az ígéret szerint az Apple Watch Series 4 készülékeihez hasonlóan az EKG-mérésre is képes lesz. Ráadásul a beharangozott (hagyományos kinézetű) óra akár 12 hónapnyi üzemidőt ígér, melyben megtalálható lesz még a szokásos lépésszámlálás, 50 méteres vízállóság, alvásfigyelés, illetve okosébresztés funkció is, viszont vélhetően az akkumulátor kímélése miatt a pulzusfigyelő optikai szenzor kimaradt, amelyet így az EKG vált fel - írja az Ars Technica. Az eszköz az EKG-méréshez 3 elektródát használ, ebből kettő az órán belül helyezkedik el, a harmadik pedig a kereten. A funkció működésbe lépéséhez a felhasználóknak két oldalról kell megérinteniük az óra keretét, miközben az a másik csuklójukon van rajta. Az óra rezgéssel jelez, ha a mérés elkészült (20 másodperc múlva), amelynek eredményét a már ismert Health Mate alkalmazásból lehet leolvasni.

A Withings EKG-mérési módszere hasonlóságot mutat az Apple megoldásával, amelyben a felhasználóknak 30 másodpercig kell megérinteniük a Crown felületét. Az EKG funkció működés közben egy elektrodiagramot készít, amely a szívverést kiváltó elektromos impulzusokat mutatja. Az alkalmazás az impulzusok ellenőrzésével megállapítja a pulzusszámot, továbbá megvizsgálja, hogy a szív pitvarainak és kamráinak összehúzódása szinkronban van-e egymással - szól az Apple saját leírása. Ha nincsenek szinkronban, akkor áll elő az úgynevezett pitvarfibrilláció, így történt például a 46 éves Ed Dental esetében is, aki az okosóra figyelmeztető jelzésének köszönhetően fordult orvosához, majd a hivatalos mérések valóban diagnosztizálták a pitvarfibrillációt, és ennek köszönhetően időben elkezdődhetett a kezelés.

Így működik majd az EKG-mérés a Withings Move ECG-vel

Az Apple okosórái már meg is kapták az engedélyt az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalától (FDA) az EKG funkcióhoz, amelyet a Withings is éppen igyekszik elérni. Azonban az FDA engedélye nem jelenti a jóváhagyását, tehát az Apple Watch (és a jövőben a Withings Move ECG) sem tekinthető orvosi diagnosztikai eszköznek, nem használható öndiagnosztikára és nem válthatja ki az orvosi véleményeket. A felhasználó az eszköz segítségével inkább egyszerűen csak plusz adatokat szolgáltathat az orvosoknak az állapotáról, vagy éppen az okosóra felhívhatja a figyelmet a szélsőségesen kiugró értékekre.

Vajon mikortól lesz a funkció Európában?

A Withings Move ECG várhatóan 2019 második negyedévében fog megjelenni nettó 129 dolláros áron, amely jelentősen alacsonyabb összeg az Apple Watch Series 4 nettó 400 dolláros (hazánkban 148 ezer forintos) kezdőárához képest. A különbséget elsősorban az indokolja, hogy Withings termékének nincs kijelzője, illetve harmadik féltől származó alkalmazásokat sem képes futtatni. Fontos kérdés lesz azonban, hogy a Withings elérhetővé teszi-e Európán belül (is) az EKG funkciót, ugyanis az Apple egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban megvásárolt óráinál engedélyezi azt a szabályozó egészségügyi felügyelet jóváhagyása híján. Az Apple az iparági források szerint nagy erőkkel dolgozik a funkció európai elérhetővé tételén, bár a 9to5Mac értesülései szerint például az Egyesült Királyságban a jóváhagyási folyamat akár még évekig is eltarthat.

A funkció európai engedélyeztetése azonban a Withings számára is valószínűleg kiemelten fontos, ahogy a Nokiától nemrég újra függetlenné vált cég is próbálja inkább egészségügyi kiegészítőként pozicionálni okosóráját is a fitnesztermék helyett. Egy korábbi közlemény szerint az újra független cég kulcsszereplővé szeretne válni a "connected health" területén, amelyben az új Withings-márkás termék kiemelt fontosságú lehet. Az EKG-mérésre is alkalmas eszköz mellett egyébként a plusz funkció nélküli, Withings Move elnevezésű okosóra is elérhető nettó 70 dolláros kezdőáron, öt különböző színvariációban, amelynél a cég 18 hónapos üzemidőt ígér. Utóbbira az előrendelést már le lehet adni a Withings oldalán, amely a kiszállítást február 5-től kezdődően jelzi előre.