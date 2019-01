Új főverzióhoz ért a Scratch

Új főverzióhoz érkezett a 2007 óta elérhető Scratch vizuális programozási nyelv, amely kifejezetten a gyerekekkel hivatott megismertetni a szoftverfejlesztés alapvető logikáját, böngészős felületen, illetve asztali kliensen keresztül. Az MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Group csoportja által fejlesztett megoldással a programkód vizuális blokkokból kattintgatható össze, amelyek egyebek mellett különböző változóknak, logikai kifejezéseknek, illetve elágazás- és ciklusszervező utasításoknak felelnek meg. A Scratch 3.0 több hónapos béta teszt után látott napvilágot, egy sor új funkcióval a fedélzetén.

A frissítéssel Scratch elengedi a Flash-alapokat, helyette már HTML-re, JavaScriptre és CSS-re támaszkodik. A felületre egy sor új programozási blokk érkezik, továbbá újfajta háttereket és hangeffektusokat is hoz a 3.0-s verzió. Ezekből már akár saját felvételek is használhatók a platformon, amelyeket annak saját szerkesztőjével lehet testre szabni, utóbbival a felvételtől a vágáson keresztül a különböző hanghatások alkalmazásáig egy sor feladat elvégezhető. Az újdonságok között ott van a frissített sprite library is, a Scratch 3.0 továbbá az asztali felület mellett hivatalos tablettámogatást is kap, a Chrome, illetve Safari böngészőkben. A készítők a Scratch Tips súgóablakot az új kiadással kiebrudalták a felületről, helyette a navigációs sávon elhelyezett Tutorials hivatkozáson keresztül érhetők el a különböző útmutatók és leírások.

Fontos újítás a kiegészítők támogatása is. Utóbbiak egy új blokk-kategóriát kapnak, amelyekkel a projekteken belül lehetőség lesz szövegek lefordítására, sőt fizikai eszközök is programozhatóvá válnak a Scratch segítségével, mint a micro:bit vagy akár a LEGO robotkészletek. Az új verziót bejelentő fórumposzt szerint a későbbiekben folyamatosan érkeznek majd további új kiegészítők is a Scratch-hez. A 3.0-s kiadásban a korábban megismert blokkok is egytől egyig megtalálhatók, noha arra érdemes odafigyelni, hogy néhány komponenseken végeztek módosításokat a fejlesztők, másokat pedig a kiegészítők közé helyeztek át.

Az MIT Media Lab vezetője, Mitch Resnick blogposztja szerint a Scratch népszerűsége töretlen, a weboldal már több mint 30 millió regisztrált felhasználót tudhat maga mögött, amely havonta mintegy egymillió fővel bővül, főként a 8-16 éves korosztályból, a közösség tagjai pedig naponta több mint 200 ezer új projektet hoznak létre. Resnick szerint a fejlesztők azt tervezik, 2019-ben minden hónapban új, kifejezetten tanároknak szánt anyagokat is közzétesznek majd, a Scratch hatékony felhasználásra az iskolákban.