Az 5G-ről szólhat a Huawei és a ZTE elleni hadjárat

December eleje óta újult erővel, sorozatos támadások érik Kína két IT-óriását, a nemzetközi piacokon is jelen lévő Huawei-t és a ZTE-t. A két, elsősorban mobilhálózati eszközöket és klienseket gyártó cég elleni legfőbb vád a kereskedelmi embargók megsértése mellett az, hogy a vállalatok pusztán kínai mivoltuk miatt eredendően nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek azokban az országokban, ahol kiterjedten használják az általuk gyártott berendezéseket a kommunikációs hálózatokban, elsősorban nyilvánvalóan a mobiltávközlésben.

Ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem

A korábban leginkább az angolszász országok és Kína közt feszülő diplomáciai- gazdaságpolitikai ellentét mára gyakorlatilag az egész világot elérte. December elején az Európai Bizottság illetékes biztosa, Andrus Ansip egy sajtótájékoztatón közölte, jobb lesz, ha Európa vigyáz a Huawei-jel és a ZTE-vel, hiszen ezeknek a cégeknek kötelező együttműködniük a kínai hírszerzéssel, akik adott esetben hozzáférhetnek a berendezéseikhez, illetve az azok által bonyolított információcseréhez az erre a célra szolgáló hátsó kapukon keresztül. A Huawei gyakorlatilag még aznap élesen visszautasította a biztos szavait, mondván, senki nem tud felmutatni olyan bizonyítékokat, melyek azt igazolnák, hogy a cég bármiféle kémtevékenységet folytat vagy ahhoz hozzájárul informatikai eszközeinek bevonásával.

Láthatóan ugyanakkor nem minden európai nemzetállam osztja Ansip aggodalmait. Múlt pénteken egy a Der Spiegelnek adott nyilatkozatában Arne Schönbohm, a Német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal elnöke konkrétan kijelentette: nem létezik olyan, megfelelően alátámasztott, hitelt érdemlő bizonyíték, mely alapján a Huawei eszközei bármiféle biztonsági kockázatot jelentenének. A Németországban hagyományosan jó partneri kapcsolatokat ápoló Huawei egyébként alig pár hónappal ezelőtt nyitott IT-biztonsági labort Bonnban, ennek a labornak az elsődleges célja hozzáférést nyújtani a hatóságoknak és a partnereknek a Huawei-eszközökön futó szoftverek forráskódjához.

Hogy Európa mennyire nem egységes a kérdésben, azt jól jelzi a cseh Nemzei Kiber- és Információbiztonsági Ügynökség (NCISA) által összeállított, háromoldalas értékelés konklúziója is. Ebben a szervezet kimondja, a Huawei és a ZTE, valamint leányvállalataik által szállított technológiák használata kiberbiztonsági kockázatot jelent. Magyar hivatalos szerv részéről eddig semmilyen nyilatkozat vagy állásfoglalás nem született a témában, szakértők szerint ugyanakkor a némethez hasonló álláspontot képviselhet Magyarország is: "A szakmai közösség nem találkozott olyan bizonyítékokkal, mely alátámasztaná az amerikai vádakat. A kínai gyártókat távközlési körökben megbízható partnernek tartják. Az információbiztonsággal foglalkozó szakemberek azonban nem teljesen nyugodtak, de ez inkább a tapasztalatokból, semmint a kemény bizonyítékokból ered" - nyilatkozta lapunknak Dr. Krasznay Csaba kiberbiztonsági szakértő.

Érik a csere

A HWSW az elmúlt hetekben több távközlési vállalat vezető beosztású szakemberével is beszélt a kialakult helyzetről. Az egyik mobilszolgáltató névtelenül nyilatkozó illetékese szerint a problémát mindenképpen szem előtt kell tartani a következő beszállítói tender kiírásakor. Hazánkban a legutóbbi tenderek az évtized első felében zajlottak, az akkor üzembe állított, zömében már SDR-alapú (Software Defined Radio) eszközök cseréje lassan esedékessé válik, mivel az új generációs hálózatokkal jelentős részük nem kompatibilis. A három hazai nagy távközlési cég közül jelenleg mindegyik használ a hálózatában Huawei és/vagy ZTE berendezéseket. kettőnél pedig elsődleges beszállító a két kínai cég (Vodafone - Huawei, Telenor - ZTE).

Az évtized elején szintén érték már támadások az akkor még jóval kisebb súllyal jelen lévő kínai beszállítókat, igaz, más okból. Az EU elsősorban dömpingárazás miatt vizsgálódott, ugyanakkor számos vád érte a kínaiakat jogosulatlan szabadalomhasználat és ipari kémkedés kapcsán is. Érdekesség, hogy a ZTE ebben a feszült légkörben éppen hazánkban nyerte egyik első európai referenciaprojektjét, amikor győztesként hirdették ki a céget a Telenor Magyarország beszállítói tenderén 2010-ben. A cég befutója óriási csalódást jelentett a kínai riválisnak, a Huawei-nek, mely a Vodafone Magyarország mellett szeretett volna még egy magyar operátorral szerződni.

Szakértők szerint nem véletlen, hogy az 5G-korszak hajnalán újabb vádakkal illetik a kínai beszállítókat. Az egyik távközlési szolgáltató neve elhallgatását kérő felsővezetője lapunknak elmondta, ha a kémkedési botrány hatására a kínai beszállítókat a nemzetbiztonsági aggályok miatt nem hívják meg az újabb beszállítói tenderekre, az gyakorlatilag egyszereplőssé tenné a versenyt, miután a kínai technológiákkal minden szempontból versenyképes berendezéseket csak az Ericsson szállít. Ez pedig egyértelműen hátrányos lehet a piacnak, hiszen a svéd beszállító így lényegében kénye-kedve szerint szabhatná meg az árakat.

Jóban vannak a magyarokkal

A Huawei idén novemberig világszerte 22 szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodást kereskedelmi 5G-hálózat kiépítésére és további 50 szolgáltatóval működik együtt a kereskedelmi 5G-teszteknél. Beszédes, hogy az első magyar 5G-s demonstrációt is a Huawei berendezéseivel végezték idén nyáron a Magyar Telekomnál.

Hazánkban más szempontból is kitüntetett szerepet élvez a Huawei: A cég a magyar kormány stratégiai partnereként Pécsett és Komáromban üzemelteti Európa legnagyobb összeszerelő központját, mely több mint 50 ország számára végez összeszerelői, javítói és alkatrészbeszállítói tevékenységet, valamint itt található a régió legnagyobb logisztikai központja is. A fentiek mellett a Huawei berendezéseire épül az állami tulajdonú MVM Net Zrt. 450 MHz-es hálózata, valamint a cég részt vett a 112-es segélyhívórendszer korszerűsítésében is.

A Huawei hazai partnerei közt vezető pénzintézetek is találhatók, így a cég kiemelt beszállítója többek közt az OTP Bank Nyrt.-nek és a Raiffeisen Bank Zrt.-nek is.