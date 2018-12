A Google a Dragonfly-projekt jegelésére kényszerült?

Két iparági forrás szerint a Google mégis lezárja, vagy legalábbis egyelőre félreteszi a kínai cenzúrát is beépítő keresőt, amelyet Dragonfly kódnéven ismerhetett meg a közönség a nyáron kiszivárgott információk alapján. A fejlesztés szüneteltetésének oka viszont a The Intercept újabb információi szerint nem a fejlesztői ellenállás, az emberi jogi petíciók vagy a tüntetés, hanem mivel a vállalat nem használhatja többé a legfontosabb adatelemző rendszerét az adatvédelmi csapat aggályai miatt.

A szóban forgó rendszer a Kínából is elérhető 265.com, amelyet a Google még 2008-ban vásárolt fel egy kínai milliárdos vállalkozótól, és rendszerint kínai híreket, pénzügyi információkat, olcsó repülő- és hotelajánlatokat, horoszkópokat, reklámokat jelentetett meg rajta. Ezenkívül az oldalon keresni is lehetett, amelyet a keresőóriás nem saját maga szolgált ki, hanem a Baiduhoz irányított a keresőkifejezéseket, de az iparági források szerint "piackutatási célból" megtartotta azért magának is az adatokat. A fejlesztők a Dragonfly készítésekor ezekből a keresési adatokból indultak ki, hogy megismerkedjenek a kínaiak jellemző keresőkifejezéseivel, témáival és hogy a begépelt keresések után rendszerint milyen weboldalakat látogatnak meg. A fejlesztők részéről felmerült az API igénye is, hogy az oldalról érkező adatokat ezen keresztül gyűjtsék be, de minderről az adatvédelmi csapatot egyáltalán nem értesítették.

Így néz ki a Google-höz tartozó 265.com oldal

Továbbá a megoldáshoz a "BeaconTower" eszközt is használták a Dragonfly fejlesztői, hogy megállapítsák a jellemző keresőkifejezésekre kiadott Google-találatok alapján, mely oldalakat kellene blokkolni a weboldalak közül a kínai cenzúra elvárásainak megfelelően. A folyamat eredményeként a mérnökök weboldalak ezreit tették tiltólistára, és ezt a "feketelistát" integrálták a Dragonfly keresőplatformba, köztük például a Wikipédiával, a BBC-vel és a New York Times-szal.

Minderről, vagyis egyáltalán a 265.com létezéséről a források szerint a Google adatvédelmi csapata semmit nem tudott, míg a The Intercept korábbi riportjából nem értesült róla. Ez a részleg felelős ugyanis a felhasználók jogainak tiszteletben tartásáért, és hagyományos esetben minden folyamatot ellenőriz a vállalaton belül, amely a felhasználók keresőkifejezéseinek ellenőrzésével kapcsolatos. Érthető módon a csapat tagjai megdöbbentek a 265.com létezésén, amiről egy riportból értesülhettek, és az ügyhöz közel álló források szerint feszült megbeszélésbe kezdtek a Dragonfly felelőseivel. Az adatvédelmi csapat végeredményben pedig megtiltotta a 265.com-ból érkező adatok használatát a Dragonfly fejlesztőinek, amely lényegében az eddigi fejlesztés alapját jelentette. Az adatok használatának megtiltása így teljes mértékben a folyamat megállítását jelentette.

Ehelyett a Dragonfly egyes fejlesztői csapatai azt az utasítást kapták, hogy a külföldön, például az Egyesült Államokban vagy Malajziában élő, és Google-t használó kínaiak keresőkifejezéseit tanulmányozzák. Ezek a kifejezések azonban nyilván kevésbé mutatják be a kínai keresési szokásokat mint a 265.com adatai, ezért a helyzet gyakorlatilag lehetetlenné teszi a találatok finomhangolását a fejlesztők számára, így viszont a Kínából nyolc éve kivonult Google aligha vehetné fel a versenyt a piacon a releváns kínai adatok gazdag tárházával rendelkező Baiduval.

Úgyhogy a Google a források szerint több mérnökcsapatot is teljesen leválasztott a Dragonfly fejlesztéséről, és a figyelmüket Kína helyett inkább India, Indonézia, Oroszország, Brazília és a Közel-Kelet felé irányította. Bár a 265.com még mindig a Google szerverein található, de fizikai címként már egy pekingi cég neve szerepel. Sundar Pichai vezérigazgató korábban úgy nyilatkozott a Wired 25 Summiton, majd később a Kongresszus meghallgatásán is, hogy a vállalat jelenleg nem tervezi a cenzúrázó kínai kereső bevezetését. Egyelőre valóban úgy tűnik, hogy a vállalat tartja magát az elmondottakhoz, és félretette a Dragonfly projektet, de továbbra sem véglegesen - a CNBC-nek nyilatkozó szóvivő szerint a Google továbbra is szeretné szolgálni a kínai felhasználókat, de a mostani hírekre nem reagált.

Ráadásul a most nyilvánosságra került információk szerint a Google-t továbbra sem az emberi jogi aktivisták érvei vagy a dolgozók panaszai hatották meg. Többek közt az Amnesty International is ezt tette szóvá bejegyzésében, hogy a projekt félretevésének indokai továbbra sem elfogadhatóak, hiszen a vállalat a belső folyamatok miatt gondolta meg magát, és nem az emberi jogi kérdések miatt aggódik. Az adatvédelmi csapat elől állítólagosan eltitkolt információkból pedig arra lehet következtetni, hogy a keresőóriásnál korábban vallott belső átláthatóság már teljesen a múlté.